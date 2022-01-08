«Мальорка» не забила пенальти и проиграла «Леванте»

на своём поле принималв рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт в начале второго тайма, на 47-й минуте Роберто Сольдадо получил отличный разрезающий пас в штрафную и забил точным ударом низом по центру ворот, таким образом «Леванте» вышел вперёд. На 66-й минуте поединка главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Леванте», но Рекарте-Айтор Фернандес вытащил мяч из нижнего угла ворот и не дал сравнять счёт.

На 83-й минуте матча Хосе Кампанья получил красную карточку и «Леванте» остался на поле в меньшинстве. Так же на 84-й минуте «Мальорка» смогла забить гол в ворота оппонента, но после видеоповтора судья отменил его из-за игры рукой.

На 97-й минуте матча Хосе Луис Моралес классно пробил по воротам и поставил окончательную точку в игре — 2:0.

После 20-ти туров чемпионата Испании «Леванте» продолжает занимать последнюю строчку турнирной таблицы набрав 11 очков, а «Мальорка» расположилась на 15-м месте — 20 очков.