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    «Мальорка» не забила пенальти и проиграла «Леванте»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Мальорка Леванте
    «Леванте» на своём поле принимал «Мальорку» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

    Роберто Сольдадо
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    Роберто Сольдадо

    Счёт в матче был открыт в начале второго тайма, на 47-й минуте Роберто Сольдадо получил отличный разрезающий пас в штрафную и забил точным ударом низом по центру ворот, таким образом «Леванте» вышел вперёд. На 66-й минуте поединка главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Леванте», но Рекарте-Айтор Фернандес вытащил мяч из нижнего угла ворот и не дал сравнять счёт.

    На 83-й минуте матча Хосе Кампанья получил красную карточку и «Леванте» остался на поле в меньшинстве. Так же на 84-й минуте «Мальорка» смогла забить гол в ворота оппонента, но после видеоповтора судья отменил его из-за игры рукой.

    На 97-й минуте матча Хосе Луис Моралес классно пробил по воротам и поставил окончательную точку в игре — 2:0.

    После 20-ти туров чемпионата Испании «Леванте» продолжает занимать последнюю строчку турнирной таблицы набрав 11 очков, а «Мальорка» расположилась на 15-м месте — 20 очков.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Роберто Сольдадо (47') Предупреждения: Пабло Маффео (2'), Роберто Сольдадо (66'), Пепелу (67'), Luis Garcia (70')
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