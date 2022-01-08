Кокорин признан «посмешищем года» в чемпионате Италии

Нападающий «Фиорентины»стал победителем номинации «посмешище» в рамках премии «Золотая урна».

Это сатирическая награда, которая вручается худшим игрокам итальянской серии А.

Российский нападающий занял первое место в номинации «Jolly», что дословно переводится как «посмешище» или «шут».

Кокорин набрал 53,21 процент голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо (22,02) и футболиста «Салернитана» Симу (9,17).

«Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из "Фиорентины". Футболист, которого многие считают провалом.

Российский нападающий, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" лишь разочарование», — сказано на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

В общей сложности нападающий провел за клуб девять матчей, не отличившись результативными действиями.