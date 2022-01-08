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    «Лестер» и «Кристал Пэлас» вышли в 1/16 финала Кубка Англии, «Ньюкасл» вылетел

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Лестер Сити Уотфорд Ньюкасл
    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Лестер» одержал крупную домашнюю победу над «Уотфордом» со счетом 4:1.

    «Лестер» и «Кристал Пэлас» вышли в 1/16 финала Кубка Англии, «Ньюкасл» вылетел
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    В составе победителей Юри Тилеманс реализовал пенальти, а Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Марк Олбрайтон отличились с игры. Два ассиста на свой счет записал Адемола Лукман.

    Гости ответили голом Жуана Педро в середине первого тайма.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Лестер — Уотфорд 4:1
    Голы: 1:0 Юри Тилеманс (пенальти) (7'), 2:0 Джеймс Мэддисон (25'), 2:1 Жоао Педро (27'), 3:1 Харви Льюис Барнс (54'), 4:1 Марк Олбрайтон (85')

    В другом матче «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Миллуолл» со счетом 2:1.

    Счет в матче открыли хозяева — на 17-й минуте отличился Беник Афобе.

    Сразу после перерыва Майкл Олисе сравнял счет, а на 58-й минуте он ассистировал Жану-Филиппу Матета, принесшего лондонцам победу.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Миллуолл — Кристал Пэлас 1:2
    Голы: 1:0 Беник Афобе (17'), 1:1 Майкл Олисе (46'), 1:2 Жан-Филипп Матета (58')

    Еще в одном матче 1/32 финала «Ньюкасл» на своем поле уступил «Кембриджу» со счетом 0:1.

    Единственный мяч на 56-й минуте забил нападающий гостей Джо Айронсайд.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Ньюкасл — Кембридж Юнайтед 0:1
    Гол: 0:1 Joe Ironside (57')

    В 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» со счетом 4:1 на выезде обыграл «Порт Вейл».

    Хет-трик оформил нападающий Брайан Мбемо, еще один гол на счету Маркуса Форсса. У хозяев голом отличился Киан Харратт.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Порт Вейл — Брентфорд 1:4
    Голы: 0:1 Маркус Форсс (26'), 0:2 Брайан Мбемо (66'), 1:2 Kian Harratt (69'), 1:3 Брайан Мбемо (76'), 1:4 Брайан Мбемо (пенальти) (87')

    В других матчах «Мидлсбро» обыграл «Мансфилд Таун» (3:2), «Хаддерсфилд» одолел «Бернли» (2:1), «Фулхэм» переиграл «Бристоль Сити» (1:0), «Дерби» уступил «Ковентри Сити» (0:1), «Блэкпул» проиграл «Хартлпулу» (1:2), «Уимблдон» потерпел поражение от «Борхэм Вуд» (0:2), «Питерборо» прошел «Бристоль Роверс» (2:1), а «Уиган» одержал победу над «Блэкберном» (3:2).

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