«Лестер» и «Кристал Пэлас» вышли в 1/16 финала Кубка Англии, «Ньюкасл» вылетел

В составе победителей Юри Тилеманс реализовал пенальти, а Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Марк Олбрайтон отличились с игры. Два ассиста на свой счет записал Адемола Лукман.
Гости ответили голом Жуана Педро в середине первого тайма.
В другом матче «Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Миллуолл» со счетом 2:1.
Счет в матче открыли хозяева — на 17-й минуте отличился Беник Афобе.
Сразу после перерыва Майкл Олисе сравнял счет, а на 58-й минуте он ассистировал Жану-Филиппу Матета, принесшего лондонцам победу.
Еще в одном матче 1/32 финала «Ньюкасл» на своем поле уступил «Кембриджу» со счетом 0:1.
Единственный мяч на 56-й минуте забил нападающий гостей Джо Айронсайд.
В 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» со счетом 4:1 на выезде обыграл «Порт Вейл».
Хет-трик оформил нападающий Брайан Мбемо, еще один гол на счету Маркуса Форсса. У хозяев голом отличился Киан Харратт.
В других матчах «Мидлсбро» обыграл «Мансфилд Таун» (3:2), «Хаддерсфилд» одолел «Бернли» (2:1), «Фулхэм» переиграл «Бристоль Сити» (1:0), «Дерби» уступил «Ковентри Сити» (0:1), «Блэкпул» проиграл «Хартлпулу» (1:2), «Уимблдон» потерпел поражение от «Борхэм Вуд» (0:2), «Питерборо» прошел «Бристоль Роверс» (2:1), а «Уиган» одержал победу над «Блэкберном» (3:2).