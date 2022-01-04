У «Баварии» очередная потеря из-за коронавируса

Лерой Сане Фото: globallookpress.com
Вместе с Сане накануне сомнительные результаты получили защитники хорват Йосип Станишич и француз Дайо Упамекано. Также коронавирус выявлен и у второго тренера команды Дино Топпмеллер.
Напомним, что в начале января стало известно, что ковид подхватили голкипер Мануэль Нойер, защитники Омар Ричардс, Лукас Эрнандес и Танги Ньянзу, а также полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Кроме того, коронавирус выявлен и у второго тренера команды Дино Топпмеллера.
7 января «Бавария» сыграет с гладбахской «Боруссией» в рамках 18-го тура Бундеслиги.