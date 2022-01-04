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    У «Баварии» очередная потеря из-за коронавируса

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    Полузащитник «Баварии» Лерой Сане сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    Вместе с Сане накануне сомнительные результаты получили защитники хорват Йосип Станишич и француз Дайо Упамекано. Также коронавирус выявлен и у второго тренера команды Дино Топпмеллер.

    Напомним, что в начале января стало известно, что ковид подхватили голкипер Мануэль Нойер, защитники Омар Ричардс, Лукас Эрнандес и Танги Ньянзу, а также полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Кроме того, коронавирус выявлен и у второго тренера команды Дино Топпмеллера.

    7 января «Бавария» сыграет с гладбахской «Боруссией» в рамках 18-го тура Бундеслиги.

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