Источник: Смолова хотят подписать Шварц и Бувач

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец поделился информацией о возможном переходе форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

«Следующим тренером, который попробует выжать из Смолова максимум, должен стать Сандро Шварц.

По моей информации, подписание Федора — синхронное желание двух главных людей в спортивном штабе "Динамо": [главного тренера] Сандро Шварца и [заместителя генерального директора по спорту] Желько Бувача.

Шварц видит и знает, как встроить Смолова в гармоничный, но очень требовательный футбол нынешнего "Динамо".

"Локомотив" совершенно не будет против расстаться со Смоловым. У него высокая зарплата, вместе с бонусами выходящая на уровень трех миллионов евро.

Ради "Динамо" Федор готов пойти на понижение зарплаты в два раза. Плюс контракт не будет долгосрочным — точно не три года, возможно, и не два.

Таким образом, клуб страхуется от потенциальных рисков», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заключить с нападающим контракт, рассчитанный на полтора года.