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    • Источник: Смолов станет игроком московского «Динамо»
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    Источник: Смолова хотят подписать Шварц и Бувач

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    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец поделился информацией о возможном переходе форварда Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Следующим тренером, который попробует выжать из Смолова максимум, должен стать Сандро Шварц.

    По моей информации, подписание Федора — синхронное желание двух главных людей в спортивном штабе "Динамо": [главного тренера] Сандро Шварца и [заместителя генерального директора по спорту] Желько Бувача.

    Шварц видит и знает, как встроить Смолова в гармоничный, но очень требовательный футбол нынешнего "Динамо".

    "Локомотив" совершенно не будет против расстаться со Смоловым. У него высокая зарплата, вместе с бонусами выходящая на уровень трех миллионов евро.

    Ради "Динамо" Федор готов пойти на понижение зарплаты в два раза. Плюс контракт не будет долгосрочным — точно не три года, возможно, и не два.

    Таким образом, клуб страхуется от потенциальных рисков», — написал журналист.

    Ранее сообщалось, что бело-голубые готовы заключить с нападающим контракт, рассчитанный на полтора года.

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