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    Четыре игрока «Ливерпуля» выздоровели от коронавируса

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    Игроки «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, Фабиньо, Тьяго Алькантара и Кёртис Джонс вернулись к тренировкам с командой перед игрой с «Лестером» в английской Премьер-лиге.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Да, парни, которым пришлось изолироваться или переболеть коронавирусом, вернулись. Это Фаб, Вирджил, Кёртис и Тьяго. Тьяго был последним, он вернулся вчера и впервые тренировался с командой.

    У нас есть ещё один молодой игрок на самоизоляции и два сотрудника. Это сложно, каждое утро, когда ты приходишь на работу, похоже на лотерею. Ты надеешься, что всё в порядке, а потом ещё один случай… Вот такая ситуация, но в остальном у нас всё в порядке», — приводит слова Юргена Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

    Матч 20-го тура АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» состоится 28 декабря, начало — 23:00 (мск).

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