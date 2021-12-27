Четыре игрока «Ливерпуля» выздоровели от коронавируса

Игроки «Ливерпуля»вернулись к тренировкам с командой перед игрой с «Лестером» в английской Премьер-лиге.

«Да, парни, которым пришлось изолироваться или переболеть коронавирусом, вернулись. Это Фаб, Вирджил, Кёртис и Тьяго. Тьяго был последним, он вернулся вчера и впервые тренировался с командой.

У нас есть ещё один молодой игрок на самоизоляции и два сотрудника. Это сложно, каждое утро, когда ты приходишь на работу, похоже на лотерею. Ты надеешься, что всё в порядке, а потом ещё один случай… Вот такая ситуация, но в остальном у нас всё в порядке», — приводит слова Юргена Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч 20-го тура АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» состоится 28 декабря, начало — 23:00 (мск).