«Брайтон» — «Брентфорд»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Последовал навес из глубины от Мвепу к линии штрафной на Леандро Троссарда, а тот не стал обрабатывать мяч, перекинув в касание вратаря, который выскочил на него.

А на 42-й минуте Ниль Мопе отправил с линии штрафной в девятку ворот гостей, удвоив преимущество «Брайтона».

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд 2:0 Голы: 1:0 Леандро Троссард (34'), 2:0 Ниль Мопе (42') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Тарик Лампти, Адам Уэбстер, Дэниел Бёрн, Марк Кукурелья, Энок Мвепу, Адам Лаллана (Паскаль Гросс, 85'), Алексис Мак Аллистер (Стивен Альсате, 85'), Якуб Модер, Леандро Троссард (Дэнни Уэлбек, 46'), Ниль Мопе Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 41'), Доминик Томпсон (Саман Годдос, 66'), Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 46'), Кристиан Нергор, Shandon Baptiste, Серхи Канос, Мадс Бек, Понтус Янссон, Этан Пиннок, Альваро Фернандес Предупреждения: Мадс Бек (38'), Кристиан Нергор (45'), Адам Уэбстер (59'), Айван Тони (77')

После этой игры «Брайтон» поднялся на 9-е место в таблице АПЛ (23 очка), «Брентфорд» — 13-й и 20 очков.