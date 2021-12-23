Спаллетти прокомментировал поражение от «Специи»

Главный тренер «Наполи»высказался после поражения от «Специи» (0:1) в 19-туре чемпионата Италии.

«Мы проиграли плохой матч, потому что мы долго контролировали игру, но не сумели сделать достаточно, чтобы реализовать наши голевые моменты. Мы недостаточно создавали пространство в последней трети и недостаточно двигались. Это могло бы разбить оборону "Специи". Во втором тайме нам не хватало последнего пас, мы стали нервничать.

Петанья заменил Мертенса? Это был мой выбора. Я хотел добавить более габаритного игрока вперед. К сожалению, это не сработало. Увы, без Осимхена у нас мало вариантов в атаке. Поэтому мы должны играть в пас и раскрывать оборону соперников благодаря этому.

Борьба за чемпионство? Нам нужно и оглядываться назад. Если мы не будем побеждать, то те, кто позади нас, приблизятся», — цитирует специалиста Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Специя» набрала 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (39) — на третьем месте.