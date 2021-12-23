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    Почеттино после 1:1 с «Лорьяном»: ПСЖ по-прежнему претендует на все трофеи

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Лорьян ПСЖ
    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча 19-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:1).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «ПСЖ по-прежнему претендует на все трофеи. Так что мы довольны результатами, а выступления команды соответствуют нашим ожиданиям. Но мы все равно можем работать лучше.

    Первые месяцы были напряженными, у нас было много перелетов, много факторов, мешавших нам сделать все так, как мы хотим», — цитирует Почеттино RMC Sport.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 19 туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 46 очков. «Лорьян» находится на предпоследнем месте, набрав 16 очков.

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