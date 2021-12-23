Защитник «ПСЖ» Курзава — главная цель «Лацио»

Итальянский «Лацио» в январе планирует усилить позицию левого защитника. Основным кандидатом на усиление называется футболист французского «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Позиция левого защитника будет усилена по просьбе главного тренера команды Маурицио Сарри, который перевёл «Лацио» на схему 4-3-3. Однако в случае Курзавой итальянский клуб столкнётся с проблемой в виде его зарплаты, которая составляет в «ПСЖ» около € 4 млн в год. Французскому гранду придётся закрыть большую часть из этой суммы, если они отпустят игрока в аренду в Италию.

29-летний Курзава в нынешнем сезоне сыграл лишь девять минут в матче за Суперкубок Франции.