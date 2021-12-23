Защитник «ПСЖ» Курзава — главная цель «Лацио»

Лейвин Курзава Фото: globallookpress.com
Позиция левого защитника будет усилена по просьбе главного тренера команды Маурицио Сарри, который перевёл «Лацио» на схему 4-3-3. Однако в случае Курзавой итальянский клуб столкнётся с проблемой в виде его зарплаты, которая составляет в «ПСЖ» около € 4 млн в год. Французскому гранду придётся закрыть большую часть из этой суммы, если они отпустят игрока в аренду в Италию.
29-летний Курзава в нынешнем сезоне сыграл лишь девять минут в матче за Суперкубок Франции.