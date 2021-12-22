Ди Марцио: Миранчук всегда в своих проблемах, много волнуется. У Малиновского другой подход

Известный итальянский журналистсравнил полузащитников «Аталанты», который входит в сферу интересов миланского «Интера».

«Да, что-то такое было, но ничего конкретного. Он (Малиновский — прим.) игрок, который подходит "Интеру". Они следят за футболистами такого стиля. Скауты "Интера" всегда есть на матчах "Аталанты", потому что это отличная команда с молодыми талантливыми футболистами.

Но не думаю, что они делали официальное предложение. Знаю, что спортивный директор "Интера" очень любит Малиновского. Ему нравится игра Руслана. Но переговоры далеко не зашли. Они не договорились с "Аталантой".

Знаю, что Гасперини нравится Малиновский, очень сильно. Руслан, в отличие от Миранчука, имеет другой подход к итальянскому футболу. К примеру, Миранчук всегда в своих проблемах, много волнуется и не может показать свой талант. Когда Малиновский играет, он — один из лучших игроков "Аталанты".

Не удивлюсь, если Гасперини и правда не хочет продавать Малиновского», — приводит слова Ди Марцио Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова продать Миранчука за 16 миллионов евро.