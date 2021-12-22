«Краснодар» купил лучшего бомбардира «Буде-Глимт»

Эрик Бутхейм Фото: globallookpress.com
21-летний форвард подписал контракт с «быками» до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «быки» заплатят за Бутхейма около 50 млн норвежских крон (почти 5 млн евро) плюс бонусы.
В уходящем году Бутхейм в 46 матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах забил 22 гола и отдал десять результативных передач.
Загадал под ёлкой желание и оно тут же сбылось 🖤💚 Приветы вам от Эрика 👋— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 22, 2021
20-й номер выбрал наш новичок @BotheimErik #ДоброПожаловать #Welcome pic.twitter.com/R4UsZzAfkQ