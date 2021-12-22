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    «Краснодар» купил лучшего бомбардира «Буде-Глимт»

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    ФК «Краснодар» объявил о покупке нападающего Эрика Бутхейма у норвежского «Буде-Глимта».

    Эрик Бутхейм
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    Эрик Бутхейм

    21-летний форвард подписал контракт с «быками» до 30 июня 2025 года.

    Ранее сообщалось, что «быки» заплатят за Бутхейма около 50 млн норвежских крон (почти 5 млн евро) плюс бонусы.

    В уходящем году Бутхейм в 46 матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах забил 22 гола и отдал десять результативных передач.

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