Клопп: «Ливерпуль» не будет подписывать невакцинированных футболистов

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал о том, что мерсисайдцы не будут оформлять переходы игроков, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса.

«Не скажу, что мы близки к тому, чтобы кого-то подписать, но вопрос вакцинации при трансфере будет играть важную роль. Если игрок не вакцинирован — он становится потенциальной угрозой для всех. Такой игрок не хочет быть угрозой, это не значит, что он не волнуется об остальных, но он является угрозой.

Придется придумывать различные варианты, невакцинированному придется переодеваться в отдельной раздевалке, есть в отдельной столовой, приезжать на матчи в отдельном автобусе или машине.

Если команда хочет следовать протоколам безопасности, то это усложняет процесс. Если нужно ехать на выезд в другую страну, то невакцинированному игроку нужно отправляться на изоляцию и так далее. Мы не собираемся строить отдельные здания для невакцинированных футболистов. Надеюсь, до этого не дойдет», — цитирует Клоппа Mirror.