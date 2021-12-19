«Гранада» — «Мальорка»: счет 3:1, обзор голов

Хорхе Молина Фото: globallookpress.com
В составе хозяев хет-трик сделал форвард Хорхе Молина. Антонио Пуэртас поставил жирную точку, забив на 97 минуте.
У островитян« один гол отквитал Даниэль Родригес.
Футбол. Испания. Примера
Гранада — Мальорка 4:1
Голы: 1:0 Хорхе Молина (20'), 1:1 Дани Родригес (24'), 2:1 Хорхе Молина (61'), 3:1 Хорхе Молина (90 + 1'), 4:1 Антонио Пуэртас (90 + 6') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин, Рауль Торренте, Херман Санчес, Карлос Нева (Серхио Эскудеро, 68'), Антонио Пуэртас, Максим Гоналон, Луис Милья, Дарвин Мачис (Сантьяго Арьяс, 80'), Хорхе Молина (Adrian Butzke, 90'), Луис Суарес Мальорка: Анхель Родригес (Абдон Пратс, 80'), Дани Родригес, Ли Кан Ин (Antonio Sanchez, 60'), Такэфуса Кубо, Иддрису Баба, Иньиго Руис де Галарета (Сальва Севилья, 69'), Коста Хауме (Бриан Оливан, 80'), Мартин Вальент, Александар Седлар, Пабло Маффео (Фер Ниньо, 69'), Маноло Рейна Предупреждения: Луис Милья (19'), Максим Гоналон (22'), Александар Седлар (47'), Кини Марин (50'), Иддрису Баба (77')
"Гранада" приблизилась к "Мальорке", набрав 19 очков, но осталась на 15 позиции. "Мальорка" имеет на один пункт больше, чем хозяева и занимает 14 строчку в таблице.