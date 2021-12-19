ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» Артеты закрепился в топ-4Курс Артеты в «Арсенале», наконец-то, дал результат
  • 19:00
    • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: составы на матч 18 тура АПЛ
  • 18:55
    • «Ман Сити» разгромил «Ньюкасл», «Челси» и «Вулверхэмптон» разошлись нулевой ничьей
  • 18:42
    • Буртасова и Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU
  • 18:30
    • Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
  • 18:23
    • Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, победила Эльвира Эберг
    Все новости спорта

    Хет-трик Хорхе Молины принес «Гранаде» победу над «Мальоркой»

    «Гранада» — «Мальорка»: счет 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Мальорка
    В матче 18 тура испанской Примеры «Гранада» одолела «Мальорку» со счетом 3:1.

    Хорхе Молина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хорхе Молина

    В составе хозяев хет-трик сделал форвард Хорхе Молина. Антонио Пуэртас поставил жирную точку, забив на 97 минуте.

    У островитян« один гол отквитал Даниэль Родригес.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Мальорка 4:1
    Голы: 1:0 Хорхе Молина (20'), 1:1 Дани Родригес (24'), 2:1 Хорхе Молина (61'), 3:1 Хорхе Молина (90 + 1'), 4:1 Антонио Пуэртас (90 + 6') Гранада: Луиш Максимиану, Кини Марин, Рауль Торренте, Херман Санчес, Карлос Нева (Серхио Эскудеро, 68'), Антонио Пуэртас, Максим Гоналон, Луис Милья, Дарвин Мачис (Сантьяго Арьяс, 80'), Хорхе Молина (Adrian Butzke, 90'), Луис Суарес Мальорка: Анхель Родригес (Абдон Пратс, 80'), Дани Родригес, Ли Кан Ин (Antonio Sanchez, 60'), Такэфуса Кубо, Иддрису Баба, Иньиго Руис де Галарета (Сальва Севилья, 69'), Коста Хауме (Бриан Оливан, 80'), Мартин Вальент, Александар Седлар, Пабло Маффео (Фер Ниньо, 69'), Маноло Рейна Предупреждения: Луис Милья (19'), Максим Гоналон (22'), Александар Седлар (47'), Кини Марин (50'), Иддрису Баба (77')

    "Гранада" приблизилась к "Мальорке", набрав 19 очков, но осталась на 15 позиции. "Мальорка" имеет на один пункт больше, чем хозяева и занимает 14 строчку в таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» с разгромным счетом?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • «Сливочные» разгромят «Кадис»?
  • «Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Сможет ли «Порту» выиграть на поле «Визелы»?
  • «Визела» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 18:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Визела — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чикаго — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры