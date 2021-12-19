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    Дубль Деулофеу помог «Удинезе» разгромить «Кальяри»

    «Кальяри» — «Удинезе»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче 18-го тура чемпионата Италии «Кальяри» потерпел домашнее поражение от «Удинезе» со счетом 0:4.

    «Удинезе»
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    «Удинезе»

    В составе победителей дубль оформил бывший нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу, гол и ассист на счету французского полузащитника Жан-Виктор Макенго, также отличился Науэль Молина.

    Отметим, что с 66 минуты «Кальяри» играл в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален румынский хавбек Рэзван Марин.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Удинезе 0:4
    Голы: 0:1 Жан-Виктор Макенго (4'), 0:2 Жерар Деулофеу (45'), 0:3 Науэль Молина (50'), 0:4 Жерар Деулофеу (69') Кальяри: Алессио Краньо, Лука Чеппители (Габриэле Цаппа, 70'), Диего Годин, Андреа Карбони (Мартин Касерес, 46'), Рауль Белланова, Наитан Нандес (Бальде Кейта, 46'), Рэзван Марин, Альберто Грасси, Далберт (Хараламбос Ликояннис, 46'), Жоао Педро, Леонардо Паволетти (Алессандро Дейола, 70') Удинезе: Жерар Деулофеу (Игнасио Пуссетто, 75'), Бету (Лазар Самарджич, 87'), Iyenoma Udogie (Марвин Зегелар, 80'), Жан-Виктор Макенго, Уолас, Толгай Али Арслан (Мато Яяло, 75'), Науэль Молина (Брандон Соппи, 80'), Самир Ханданович, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Рэзван Марин (40'), Далберт (43'), Рэзван Марин (66'), Жерар Деулофеу (70'), Рауль Белланова (71'), Родриго Бекао (84')

    «Удинезе», в активе которого 20 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 10 очками идет на предпоследней позиции.

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