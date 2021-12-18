«Лидс» — «Арсенал» : счет матча 1:4, обзор голов

Счет в матче на 16-й минуте открыли гости. Габриэл Мартинелли среагировал на отскок в штрафной и пробил почти по центру ворот, но не выручил Меслье.
На 29-й минуте Мартинелли сделал дубль. Получив мяч у линии штрафной, бразилец сделал несколько шагов вперёд и перекинул вратаря.
Счет стал крупным на 42-й минуте. Букайо Сака из пределов штрафной пробил в ближний угол низом. Рикошетом от защитника мяч оказался в воротах.
А на 75-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Уайт сбил соперника в своей штрафной. Рафинья с 11 метров в девятку положил мяч. У голкипера шансов на было.
Окончательный счет был установлен на 84-й минуте. Эмиль Смит-Роу, минутой ранее вышедший на замену, получил мяч на линии штрафной, сделал пару шагов вперёд и легко переиграл вратаря.
Лондонцы набрали 32 очка и продолжают удерживать четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 16 очками остался на 16-м месте.