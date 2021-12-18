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    «Арсенал» разгромил «Лидс», Мартинелли оформил дубль

    «Лидс» — «Арсенал» : счет матча 1:4, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Лидсом» (4:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Счет в матче на 16-й минуте открыли гости. Габриэл Мартинелли среагировал на отскок в штрафной и пробил почти по центру ворот, но не выручил Меслье.

    На 29-й минуте Мартинелли сделал дубль. Получив мяч у линии штрафной, бразилец сделал несколько шагов вперёд и перекинул вратаря.

    Счет стал крупным на 42-й минуте. Букайо Сака из пределов штрафной пробил в ближний угол низом. Рикошетом от защитника мяч оказался в воротах.

    А на 75-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Уайт сбил соперника в своей штрафной. Рафинья с 11 метров в девятку положил мяч. У голкипера шансов на было.

    Окончательный счет был установлен на 84-й минуте. Эмиль Смит-Роу, минутой ранее вышедший на замену, получил мяч на линии штрафной, сделал пару шагов вперёд и легко переиграл вратаря.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Арсенал Лондон 1:4
    Голы: 0:1 Габриэл Мартинелли (16'), 0:2 Габриэл Мартинелли (28'), 0:3 Букайо Сака (42'), 1:3 Рафаэл Диас (пенальти) (75'), 1:4 Эмиль Смит Роув (84') Лидс: Иллан Меслье, Cody Drameh, Робин Кох, Люк Эйлинг, Стюарт Даллас, Адам Форшоу, Матеуш Клих (Sam Greenwood, 78'), Рафаэл Диас, Тайлер Робертс, Джек Харрисон (Крисенсио Саммервилл, 31'), Джо Джелхардт Арсенал Лондон: Александр Ляказетт, Мартин Эдегор (Нуну Тавареш, 85'), Габриэл Мартинелли, Гранит Джака, Томас Парти, Букайо Сака (Эмиль Смит Роув, 78'), Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу (Седрик Суареш, 64'), Арон Ремсдейл Предупреждения: Джо Джелхардт (52'), Стюарт Даллас (56'), Гранит Джака (86'), Робин Кох (88')

    Лондонцы набрали 32 очка и продолжают удерживать четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 16 очками остался на 16-м месте.

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