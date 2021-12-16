«Боруссия» Дортмунд разгромила «Гройтер Фюрт», «Байер» упустил победу над «Хоффенхаймом»

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над(3:0) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

Дубль в составе победителей оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд, реализовавший пенальти на 33-й минуте и забивший с игры на 82-й.

Победную точку на 89-й минуте поставил Дониэлл Мален, которому ассистировал Юлиан Брандт.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Гройтер Фюрт 3:0 Голы: 1:0 Эрлинг Холанн (пенальти) (33'), 2:0 Эрлинг Холанн (82'), 3:0 Дониелл Мален (89') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье, Матс Хуммельс, Дан-Аксель Загаду, Нико Шульц, Аксель Витсель, Джуд Беллингхэм (Махмуд Дахуд, 46'), Юлиан Брандт (Рейниер, 90'), Марко Ройс (Дониелл Мален, 75'), Торган Азар (Эмре Джан, 75'), Эрлинг Холанн (Штеффен Тиггес, 83') Гройтер Фюрт: Седрик Иттен (Хавард Нильсен, 46'), Джейми Левелинг (Бранимир Хргота, 64'), Jeremy Dudziak (Джулиан Грин, 64'), Тимоти Тильман (Диксон Абиама, 78'), Max Christiansen, Пауль Зегуин, Йетро Виллемс (Жан-Лука Иттер, 78'), Максимилиан Бауэр, Себастьян Грисбек, Марко Майерхёфер, Саша Бурхерт Предупреждения: Матс Хуммельс (15'), Максимилиан Бауэр (32'), Джуд Беллингхэм (43'), Stefan Leitl (45 + 4')

Подопечные Марко Розе набрали 34 очка и продолжили погоню за мюнхенской «Баварией». «Гройтер Фюрт» с четырьмя очками и единственной победой в чемпионате по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

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В параллельном матче леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 2:2.

В составе хозяев дубль оформил чешский форвард Патрик Шик, поразивший ворота соперника на 37-й и 63-й минутах.

Однако «Хоффенхайм» отыгрался в концовке благодаря голам немецкого хавбека Ангело Штиллер (80-я минута) и израильского форварда Мунаса Даббура (83).

Отметим, что в компенсированное время «Байер» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Мусса Диаби.

Российский голкипер «аспириновых» Андрей Лунев остался в запасе.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Хоффенхайм 2:2 Голы: 1:0 Патрик Шик (37'), 2:0 Патрик Шик (63'), 2:1 Ангело Штиллер (80'), 2:2 Мунас Даббур (83') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну (Панайотис Рецос, 83'), Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Piero Hincapie, Эксекиэль Паласиос, Керем Демирбай (Чарлес Арангис, 65'), Карим Беллараби (Амин Адли, 65'), Флориан Вирц (Роберт Андрих, 83'), Мусса Диаби, Патрик Шик (Лукас Аларио, 90') Хоффенхайм: Андрей Крамарич, Ила Бебу (Жоржиньо Рюттер, 68'), Кристоф Баумгартнер (Мунас Даббур, 69'), Давид Раум, Себастьян Руди (Ангело Штиллер, 46'), Диади Самассеку (Саркис Адамян, 83'), Кевин Акпогума (Павел Кадержабек, 46'), Кевин Фогт, Флориан Гриллич, Крис Ричардс, Оливер Бауман Предупреждения: Мусса Диаби (21'), Давид Раум (28'), Одилон Коссуну (60'), Эдмон Тапсоба (85'), Piero Hincapie (87'), Мунас Даббур (89'), Мусса Диаби (90 + 2')

Леверкузенцы сохранили за собой третью строчку. В активе команды 28 очков. «Хоффенхайм» по-прежнему идет следом, отставая на одно очко.

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Еще в одном матче отчетного тура «Лейпциг» на выезде упустил победу над «Аугсбургом» — 1:1.

Команда Доменико Тедеско открыла счет на 19-й минуте — отличился португалец Андре Силва. Однако на 86-й минуте в ворота «Быков» был назначен пенальти. который реализовал итальянский хавбек Даниэль Калиджиури.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — РБ Лейпциг 1:1 Голы: 0:1 Андре Силва (19'), 1:1 Даниэль Калиджиури (пенальти) (86') Аугсбург: Рафал Гикевич, Рафаэль Фрамбергер, Роберт Гумни, Рис Оксфорд, Иагу, Фредрик Йенсен (Серхио Кордова, 67'), Ян Моравек (Мадс Валентин Педерсен, 46'), Никлас Дорш, Рубен Варгас (Арне Майер, 46'), Андре Хан (Ноа-Джоэль Саренрен-Базее, 81'), Михаэль Грегорич (Даниэль Калиджиури, 67') РБ Лейпциг: Андре Силва (Брайан Бробби, 86'), Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг (Доминик Собослаи, 64'), Анхелиньо, Кевин Кампль, Конрад Лаймер (Тайлер Адамс, 46'), Бенджамин Хенрихс, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Норди Мукиэле, 46'), Петер Гулачи Предупреждения: Никлас Дорш (44'), Ноа-Джоэль Саренрен-Базее (87')

После этого матча «Лейпциг» — на 9-м месте (22 очка), а «Аугсбург» — на 16-м (17).

Встреча «Униона» и «Фрайбурга» в Берлине завершилась без забитых мячей. — 0:0.