ПСЖ — «Монако»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

На 12-й минуте в ворота монегасков был назначен пенальти — Ди Мария упал в штрафной после контакта с Сидибе. Килиан Мбаппе уверенно реализовал 11-метровый.

А в добавленное к первому тайму время парижане наказали гостей за грубый обрез в середине поля. Мбаппе и Месси разыграли простенькую комбинацию в контратаке, и Килиан нанёс идеальный удар на исполнение точно в дальний угол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Монако 2:0 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (12'), 2:0 Килиан Мбаппе (45 + 1') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Хуан Бернат (Тило Керер, 50'), Жоржиньо Вейналдум, Марко Верратти, Идрисса Гана Гейе (Леандро Даниэль Паредес, 81'), Анхель Ди Мария (Андер Эррера, 81'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (Мауро Икарди, 88') Монако: Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 55'), Желсон Мартинш (Вильсон Изидор, 85'), Александр Головин, Софьян Диоп (Элиот Матазо, 65'), Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана (Жеан Лукас, 55'), Caio Henrique (Исмаил Якобс, 46'), Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Джибриль Сидибе, Александр Нюбель Предупреждения: Джибриль Сидибе (11'), Юссуф Фофана (17'), Килиан Мбаппе (19'), Гильермо Марипан (63'), Желсон Мартинш (73'), Идрисса Гана Гейе (74'), Марко Верратти (89')

ПСЖ набрал 45 очков и укрепил свое лидерство в таблице Лиги 1. «Монако» с 26 очками остался на 8-й позиции.

Календарь и таблица Лиги 1

22 декабря «ПСЖ» в гостях сыграет с «Лорьяном», «Монако» в этот же день примет «Ренн».