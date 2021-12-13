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    «Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил таблицу Серии А

    «Интер» — «Кальяри»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Кальяри» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
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    «Интер»

    Дублем в составе миланского клуба отметился Лаутаро Мартинес, поразивший ворота соперника на 29-й и 68-й минутах. Отметим, что мексиканский форвард также не реализовал пенальти на 44-й минуте.

    Еще по голу в ворота гостей забили Алексис Санчес (50-я минута) и Хакан Чалханоглу (66).

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Кальяри 4:0
    Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (29'), 2:0 Алексис Санчес (50'), 3:0 Хакан Чалханоглу (66'), 4:0 Лаутаро Мартинес (68') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Федерико Димарко, 72'), Николо Барелла, Марсело Брозович (Артуро Видаль, 72'), Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 76'), Иван Перишич (Mattia Zanotti, 82'), Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес (Мартин Сатриано, 72') Кальяри: Жоао Педро, Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 71'), Далберт, Рэзван Марин, Альберто Грасси (Хараламбос Ликояннис, 59'), Алессандро Дейола (Кристиан Олива, 82'), Рауль Белланова, Андреа Карбони (Adam Obert, 82'), Диего Годин, Мартин Касерес (Габриэле Цаппа, 70'), Алессио Краньо Предупреждения: Лаутаро Мартинес (33'), Алессио Краньо (43'), Алессандро Дейола (76')

    «Интер» одержал 5-ю победу подряд и с 40 очками в активе вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 10 набранными баллами опустился на 19-ю строчку.

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