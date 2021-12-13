Индзаги: «Интер» хорошо поработал, чтобы добиться положительных результатов

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча Серии А с «Кальяри» (4:0).

«Парни сыграли очень хорошо. Я просил их быть сосредоточенными, так как в эти выходные видел, как многие большие клубы испытывают проблемы после еврокубков. Я знал, что "Кальяри" будет играть организованно, так что нам нужен было правильное отношение. Я поздравил свою команду в перерыве с их отношением к игре, потому что, несмотря на то, что мы вели только 1:0, мы показывали отличную игру, и нам просто нужно было реализовать больше моментов.

Мы являемся лидерами Серии А, мы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов спустя 11 лет. Трудно желать большего. Мы хорошо поработали, чтобы добиться положительных результатов, но впереди еще долгий путь. Теперь, когда мы находимся на вершине, естественно, мы хотим остаться там. Однако всего месяц назад мы отставали от лидера Серии А на 7 или 8 очков, так что мы понимаем, что это сложный и ровный сезон», — цитирует Индзаги DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» одержал 5-ю победу подряд и с 40 очками в активе вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 10 набранными баллами опустился на 19-ю строчку.