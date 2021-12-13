Директор «Реала»: Мы с энтузиазмом ждем встречи с «ПСЖ»

Легенда «Реала», ныне работающий директором клуба, прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов, сообщает Marca.

«Это было странно и грустно. Очень трудно понять такое. Надо учитывать, что миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир ждали жеребьевки.

Мы с энтузиазмом ждем встречи с "ПСЖ", зная, что этот турнир означает для нашего клуба и болельщиков. Мы осознаем силу соперника и уровень его игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал», — сказал Эмилио.

После повторного жребия соперником «Реала» по 1/8 финала стал «ПСЖ». Первая жеребьевка, после которой «сливочным» досталась «Бенфика», была признана недействительной.