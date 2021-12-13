Бенитес высказался о своем будущем в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона»после поражения команды в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3) высказался о своем будущем.

«Моё будущее в качестве тренера "Эвертона"? Я не могу жаловаться на отсутствие приверженности и желания у моих подопечных.

Просто иногда они выбирают неправильные решения в той или иной ситуации. Мы будем стремиться не повторять тех же ошибок в будущем», — цитирует Бенитеса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Календарь и таблица АПЛ

«Кристал Пэлас» набрал 19 очков и вышел на 12 место в таблице АПЛ. «Эвертон» с 18 баллами опустился на 14 место. Это 8 поражение команды Рафаэля Бенитеса в сезоне.