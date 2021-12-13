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    Семак прокомментировал попадание «Зенита» на «Бетис»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Питерцам предстоит встретиться с испанским «Бетисом», сообщает официальный сайт «Зенита».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «До жеребьевки я говорил, что есть четыре клуба, которые выделяются на общем фоне, — это "Наполи", "Лацио", "Реал Сосьедад" и "Бетис". Вчера "Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 4:0, значит, из этой четверки есть более сильные три клуба. Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только "Реалу", насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что "Наполи" и "Лацио", я считаю, еще более сильные команды.

    Первый матч дома — это плюс? Это означает, что мы знаем, когда должны быть дома, чтобы подготовиться к игре. Еще до жеребьевки было известно, что мы проведем дома первый матч. Исходя из этого, будем планировать подготовку. Что касается дат, вряд ли есть разница, к кому именно нужно готовиться. Будем работать как обычно. Всегда предпочтительнее первый матч проводить на выезде. Поэтому определенное преимущество есть у команд, которые будут бороться за выход в 1/8 финала после того, как вышли со второго места из группы Лиги Европы. Но это на бумаге. Главное, чтобы у нас все были здоровы, чтобы мы показали наш боевой футбол», — сказал Семак.

    Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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