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    Гол Кутроне принес «Эмполи» победу над «Наполи»

    «Наполи» — «Эмполи»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 17-го тура чемпионата «Наполи» потерпел домашнее поражение от «Эмполи» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 70-й минуте забил нападающий гостей Патрик Кутроне.

    Угловой на левом фланге заработали тосканцы. Последовала подача со стандарта на ближний край вратарской площади, откуда Кутроне головой срезал мяч в ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Эмполи 0:1
    Гол: 0:1 Патрик Кутроне (70') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Мариу Руй, Диего Демме (Андре Франк Замбо Ангисса, 63'), Пётр Зелиньски (Лоренцо Инсинье, 22'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 63'), Адам Уна, Элиф Элмас (Кевин Малку, 87'), Дрис Мертенс (Андреа Петанья, 63') Эмполи: Андреа Пинамонти, Патрик Кутроне, Nedim Bajrami (Федерико Ди Франческо, 64'), Шимон Журовский (Filippo Bandinelli, 79'), Лео Штулац (Samuele Ricci, 64'), Лиам Хендерсон (Nicolas Haas, 64'), Fabiano Parisi, Себастьяно Луперто (Mattia Viti, 82'), Ардиан Исмайли, Петар Стоянович, Гульельмо Викарио Предупреждение: Шимон Журовский (60')

    «Наполи» потерпел 2-е подряд поражение в Серии А и находится на 4-м месте в турнирной таблице с 36 очками на счету. «Эмполи» с 26 баллами в активе поднялся на 7-ю строчку.

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