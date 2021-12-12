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    Магуайр: «МЮ» играл не так хорошо, как хотелось

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Норвич
    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу команды над «Норвичем» (1:0) в 16-м туре АПЛ.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Это была тяжелая игра. Мы играли не так хорошо, как хотелось. Иногда нужно держать оборону, сохранять ворота "сухими". Когда вы играете каждую неделю, некоторые матч не будут на самом высоком уровне.

    Мы хотим достичь уровня, при котором каждое выступление будет иметь высокую интенсивность. Нам нужно играть лучше, если мы хотим добиться того, чего мы хотим добиться», — цитирует Магуайра Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» с 27 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Норвич» расположился на 20-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

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