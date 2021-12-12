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    Аллегри: «Ювентус» пошел на риск, и это плохо закончилось

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча против «Венеции» (1:1) в 17-м туре Серии А.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы пошли на риск, и это плохо закончилось. Он был заменен в среду из-за мышечной травмы, мы надеялись, что к сегодняшнему матчу он уже готов, но ошиблись.

    Первый тайм мы провели хорошо, создавали моменты. За 10-15 минут до гола "Венеции" мы выключились из игры. То же самое произошло и в Салерно, но тогда нам повезло, и соперник попал в штангу. Очевидно, это то, над чем нам надо поработать», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» набрал 28 очков и остался шестым в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с 16 очками догнала идущий 15-м «Удинезе».

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