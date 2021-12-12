Аллегри: «Ювентус» пошел на риск, и это плохо закончилось

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал результат матча против «Венеции» (1:1) в 17-м туре Серии А.

«Мы пошли на риск, и это плохо закончилось. Он был заменен в среду из-за мышечной травмы, мы надеялись, что к сегодняшнему матчу он уже готов, но ошиблись.

Первый тайм мы провели хорошо, создавали моменты. За 10-15 минут до гола "Венеции" мы выключились из игры. То же самое произошло и в Салерно, но тогда нам повезло, и соперник попал в штангу. Очевидно, это то, над чем нам надо поработать», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» набрал 28 очков и остался шестым в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с 16 очками догнала идущий 15-м «Удинезе».