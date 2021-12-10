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    Россия благодаря победе «Спартака» поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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    Россия поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков для России
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    «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков для России

    «Спартак» после победы на «Легией» занял первое место в группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Благодаря этому красно-белые набрали 7 очков в таблицу коэффициентов УЕФА — 2 за победу в матче, 4 — за первое место в группе ЛЕ, 1 — за выход в 1/8 финала ЛЕ.

    Всего на данный момент «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков — больше всего среди российских команд. «Зенит» набрал 8 очков, «Сочи» — 3, «Локомотив» — 2, «Рубин» — 0,5.

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    • Коэффициент России, учитываемый в таблице коэффициентов, в этом сезоне составляет 5,100 балла (25,5 баллов, набранных командами РПЛ, делятся на 5 — число клубов).

    Россия с 34,282 баллами обошла Шотландию (34,100), которая переместилась на 10-ю позицию.

    Напомним, «Спартак» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы.

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