Защитник «Легии»: Эффективность была нашим самым слабым местом сегодня

Защитник «Легии»прокомментировал поражение от(0:1) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я старался, команда старалась, но футбол иногда бывает таким. Мы должны смотреть теперь на предстоящие игры, которые имеют огромное значение.

Когда ты в такой команде, как "Легия", ты работаешь каждый день, чтобы стать чемпионом. Теперь мы должны начать работать с самого низкого уровне и просто начать выигрывать матчи в лиге и кубке.

Эффективность была нашим самым слабым местом сегодня. Во время матча у нас было несколько хороших моментов, мы создавали возможности для ударов, которые должны были завершиться голом.

Но этого не произошло, абсолютно ничего не попало в ворота, и мы проиграли матч. Это очень расстраивает.

Я не видел статистику, но думаю, что во многих аспектах мы превосходили "Спартак". В таких матчах нужно быть более агрессивным, не только в атаке, но и в защите.

Мы легко пропустили гол, не забили пенальти, это настоящее невезение», — приводит слова Рибейру «Спорт-Экспресс».