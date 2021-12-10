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    Защитник «Легии»: Эффективность была нашим самым слабым местом сегодня

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    Защитник «Легии» Юри Рибейру прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

    Юри Рибейру
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    Юри Рибейру

    «Я старался, команда старалась, но футбол иногда бывает таким. Мы должны смотреть теперь на предстоящие игры, которые имеют огромное значение.

    Когда ты в такой команде, как "Легия", ты работаешь каждый день, чтобы стать чемпионом. Теперь мы должны начать работать с самого низкого уровне и просто начать выигрывать матчи в лиге и кубке.

    Эффективность была нашим самым слабым местом сегодня. Во время матча у нас было несколько хороших моментов, мы создавали возможности для ударов, которые должны были завершиться голом.

    Но этого не произошло, абсолютно ничего не попало в ворота, и мы проиграли матч. Это очень расстраивает.

    Я не видел статистику, но думаю, что во многих аспектах мы превосходили "Спартак". В таких матчах нужно быть более агрессивным, не только в атаке, но и в защите.

    Мы легко пропустили гол, не забили пенальти, это настоящее невезение», — приводит слова Рибейру «Спорт-Экспресс».

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