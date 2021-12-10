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    «Фейеноорд», «Копенгаген», «Базель» и «Ренн» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

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    Завершились матчи 6-го тура группового турнира Лиги конференций.

    «Базель»
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    «Базель»

    В группе Е «Фейеноорд» обыграл «Маккаби» (2:0) и стал первым, получив путевку в 1/8 финала. Пражская «Славия» сыграла вничью с берлинским «Унионом» (1:1) и заняла второе место, дающее выход в 1/16 финала.

    В группе F «Копенгаген» дома обыграл «Слован» (2:0) и занял первое место. ПАОК переиграл «Линкольн Ред Импс» (2:0) и поднялся на второе место в группе, получив путевку в 1/16 финала.

    В группе G матч «Тоттенхэм» — «Ренн» был перенесен. Французская команда уже гарантировала себе первую строчку. «Витесс» обыграл «Муру» (3:1) и поднялся на второе место, но «шпоры» могут его обойти, если одержат победу.

    В группе H ранее уже «Базель» обыграл «Карабах» (3:0). Швейцарская команда стала первой, а азербайджанская — второй.

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