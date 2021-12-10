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    «Брага» и «Црвена Звезда» сыграли вничью и вышли в плей-офф ЛЕ

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    Португальская «Брага» на своем поле сыграла вничью с сербской «Црвеной Звездой» (1:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F.

    «Црвена Звезда»
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    «Црвена Звезда»

    На 52-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Вендерсон Галено.

    На 70-й минуте Александар Катаи сравнял счет точным ударом с одинадцатиметрового.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Брага — Црвена Звезда 1:1
    Голы: 1:0 Вендерсон Галено (пенальти) (52'), 1:1 Александар Катай (пенальти) (70') Брага: Матеус, Yan Couto, Паулу Оливейра, Диогу Лейте (Лукас Пиазон, 83'), Раул, Али Мохамед, Андре Орта (Абель Руис, 71'), Вендерсон Галено (Francisco Moura, 65'), Юри Медейруш (Лукас Минеро, 71'), Vitor Oliveira (M.Gonzalez, 83'), Рикарду Орта Црвена Звезда: Ришайро Живкович (Милан Павков, 62'), Александар Катай (Ненад Крстичич, 77'), Мирко Иванич, Милан Родич, Slavoljub Srnic (Эль-Фарду Бен Набуан, 62'), Гелор Канга, Марко Гобелич (Милан Гаич, 62'), Радован Панков (Милош Дегенек, 77'), Александар Драгович, Страхиня Эракович, Милан Борян Предупреждения: Диогу Лейте (36'), Александар Катай (45 + 2'), Александар Драгович (81'), Милош Дегенек (90 + 5')

    В параллельном матче болгарский «Лудогорец» на своем поле сыграл вничью с датским «Мидтьюлландом».

    Матч на «Лудогорец Арене» в Разграде завершился без забитых мячей.

    Футбол. Лига Европы. Группа F
    Лудогорец — Мидтьюлланн 0:0
    Лудогорец: Сержио Падт, Джордан Икоко, Игорь Пластун, Оливье Вердон, Сисиньо, Стефан Баджи, Клод Гонсальвес, Мануэль Шоу (Шакилль Пинас, 90'), Кирилл Десподов, Пиерос Сотириу (Элвис Маню, 63'), Доминик Янков (Дорин Ротариу, 76') Мидтьюлланн: Хуниор Брумадо (Oliver Soerensen, 68'), Пионе Систо (Victor Lind, 78'), Густав Исаксен, Nikolas Dyhr (Дион Колс, 78'), Эвандер Феррейра, Шарлес, Йоэль Андерссон, Паулинью (Эрик Святченко, 88'), Жуниньо, Хенрик Далсгор, Йонас Лоссль Предупреждения: Кирилл Десподов (19'), Сисиньо (24'), Nikolas Dyhr (28'), Паулинью (38'), Шарлес (74')

    В 1/8 финала Лиги Европы пробилась «Црвена Звезда», на стадии 1/16 сыграет «Брага». Борьбу в Лиге конференций продолжит «Мидтьюлланд». «Лудогорец» завершил выступление в еврокубковом сезоне.

    Группа F: 1. «Црвена Звезда» — 11 очков, 2. «Брага» — 10, 3. «Мидтьюлланд» — 9, 4. «Лудогорец» — 2.

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