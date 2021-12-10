Филимонов: Селихов лучше Максименко

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Россиивысказался, кого бы на данный момент среди голкиперов он выделил бы.

«Из всех кого вы назвали, я бы выделил только Сафонова. Максименко хороший вратарь, но средней. Селихов лучше Максименко, он это доказывает последними матчами.

Надеюсь, что Сафонов закроет на долгие годы позицию в сборной. Сафонов должен продолжить эту традицию и хотелось бы, чтобы он выигрывал кубки со сборной?» — цитирует вратаря «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».