ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • 14:35
    • Матч ЦСКА и тульского «Арсенал» находится под угрозой срыва
  • 13:58
    • Стал известен состав сборной России на этапе Кубка мира в Давосе
  • 10:07
    • «Юта» разгромила «Филадельфию», «Лейкерс» проиграли «Мемфису» , Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере
    Все новости спорта

    Филимонов: Селихов лучше Максименко

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол России Спартак Легия Сборная России
    Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался, кого бы на данный момент среди голкиперов он выделил бы.

    Александр Филимонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Филимонов

    «Из всех кого вы назвали, я бы выделил только Сафонова. Максименко хороший вратарь, но средней. Селихов лучше Максименко, он это доказывает последними матчами.

    Надеюсь, что Сафонов закроет на долгие годы позицию в сборной. Сафонов должен продолжить эту традицию и хотелось бы, чтобы он выигрывал кубки со сборной?» — цитирует вратаря «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли СКА очки на территории «Магнитки»?
  • «Металлург» Мг — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Останется ли «Ланс» в зоне еврокубков?
  • «Нант» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Мальорка» и «Сельта» покажут результативный матч
  • «Мальорка» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры