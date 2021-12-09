«Аталанта» — «Вильярреал» : прогноз, составы, коэффициенты

Итальянскаяи испанскийназвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал, Мэле, де Рон, Фройлер, Пессина, Иличич, Сапата.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено, Мойсес Гомес, Капу, Парехо, Жерар Морено, Данджума.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аталанте». Коэффициент на его победу — 1.77, на успех «Вильярреала» — 5.05, на ничью — 4.12. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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