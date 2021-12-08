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    Выйдет ли «Аталанта» в плей-офф Лиги чемпионов?

    «Аталанта» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Вильярреал»
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    «Аталанте» нужна победа
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 08 Декабря 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч Аталанта — Вильярреал

  • 1
  • 1.72
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  • 4.15
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    На данный момент земляки Труффальдино занимают только третье место в своем квартете, уступая сопернику на один балл и уже вышедшему с первого места «МЮ» — на четыре.

    Таким образом, «Аталанте» необходимо выигрывать в заключительном туре, чтобы выйти в 1/8 финала. В случае поражения и победы «Янг Бойз» у «Юнайтед» клуб и вовсе вылетет из еврокубков.

    В чемпионате Италии команда находится на четвертой позиции. В 16-ти матчах клуб из Бергамо набрал 34 очка и на семь пунктов опережает «Ювентус».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Коллектив не проиграл 10 последних поединков во всех турнирах при шести победах и четырех ничьих.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в Лиге чемпионов выступает довольно неплохо. Правда, в своей группе команда занимает лишь второе место, уступая «Манчестер Юнайтед» на три очка.

    Именно поражения от «МЮ» пока что единственные у испанцев. Из-за этого в первую очередь левантийцы уже точно не выиграют группу.

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  • 25/11/2021

    • Теперь для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Желтая Субмарина» должна сыграть хотя бы вничью, но сделать это нужно на выезде.

    В своем чемпионате «Вильярреалу» уик-энд в очередной раз не удался. Поражение от «Севильи» (0:1) в гостях продлило безвыигрышную серию в официальных матчах до четырех игр.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Аталанта» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Аталанта» в плей-офф Лиги чемпионов?
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