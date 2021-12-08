«Аталанта» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

На данный момент земляки Труффальдино занимают только третье место в своем квартете, уступая сопернику на один балл и уже вышедшему с первого места «МЮ» — на четыре.

Таким образом, «Аталанте» необходимо выигрывать в заключительном туре, чтобы выйти в 1/8 финала. В случае поражения и победы «Янг Бойз» у «Юнайтед» клуб и вовсе вылетет из еврокубков.

В чемпионате Италии команда находится на четвертой позиции. В 16-ти матчах клуб из Бергамо набрал 34 очка и на семь пунктов опережает «Ювентус».

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Коллектив не проиграл 10 последних поединков во всех турнирах при шести победах и четырех ничьих.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в Лиге чемпионов выступает довольно неплохо. Правда, в своей группе команда занимает лишь второе место, уступая «Манчестер Юнайтед» на три очка.

Именно поражения от «МЮ» пока что единственные у испанцев. Из-за этого в первую очередь левантийцы уже точно не выиграют группу.

Теперь для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Желтая Субмарина» должна сыграть хотя бы вничью, но сделать это нужно на выезде.

В своем чемпионате «Вильярреалу» уик-энд в очередной раз не удался. Поражение от «Севильи» (0:1) в гостях продлило безвыигрышную серию в официальных матчах до четырех игр.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.