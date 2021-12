Матч «Аталанты» и «Вильярреала» перенесен на 9 декабря

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов междуперенесен на завтра, 9 декабря, из-за сильного снегопада в Бергамо, сообщает пресс-служба УЕФА.

Изначально предполагалось, что встреча будет перенесена на 20 минут, однако снег только усилился. В итоге было принято решение о переносе поединка.

The snow is still falling in Bergamo, but after a pitch inspection, Atalanta’s Champions League match with Villarreal has been delayed by 20 minutes https://t.co/0uglGzQHqx #Atalanta #Villarreal #AtalantaVillarreal #UCL