Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 10 июля 2025 года

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Лос-Анджелес» набрал 26 зачетных пунктов в 17 матчах. А вот отличились игроки команды 30 результативными ударами.
Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Фламенго» (1:1). А вот поединок с «Эсперансом» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.
Причем «Лос-Анджелес» традиционно удачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и опытнейший Оливье Жиру явно скажет свое веское слово.
«Колорадо Рэпидс»
Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» пока не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Колорадо Рэпидс» в 21 матче чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Колорадо Рэпидс» был бит «Спортингом» Канзас-Сити (1:2).
До того команда расписала паритет с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0).
При этом «Колорадо Рэпидс» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 21 поединке МЛС.
При этом «Колорадо Рэпидс» победил в семи матчах чемпионата. А вот отставание от топ-7 измеряется лишь дополнительными показателями.
Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Колорадо Рэпидс» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Лос-Анджелес» не побеждал в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
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Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника часто допускает результативные ошибки.
Ставка: Фора «Лос-Анджелеса» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38