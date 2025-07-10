Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 10 июля 2025 года

10 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Колорадо Рэпидс». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Лос-Анджелес» набрал 26 зачетных пунктов в 17 матчах. А вот отличились игроки команды 30 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Фламенго» (1:1). А вот поединок с «Эсперансом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.

Причем «Лос-Анджелес» традиционно удачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и опытнейший Оливье Жиру явно скажет свое веское слово.

«Колорадо Рэпидс»

Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» пока не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Колорадо Рэпидс» в 21 матче чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Колорадо Рэпидс» был бит «Спортингом» Канзас-Сити (1:2).

До того команда расписала паритет с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0).

При этом «Колорадо Рэпидс» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 21 поединке МЛС.

При этом «Колорадо Рэпидс» победил в семи матчах чемпионата. А вот отставание от топ-7 измеряется лишь дополнительными показателями.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Колорадо Рэпидс» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Лос-Анджелес» не побеждал в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Фора «Лос-Анджелеса» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38