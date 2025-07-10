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    Уверенная виктория «Лос-Анджелеса»?

    Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, МЛС, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс»
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    Оливье Жиру
    10 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Колорадо Рэпидс». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 10 Июля 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Колорадо Рэпидс

    Колорадо Рэпидс

  • Денвер
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    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Лос-Анджелес» набрал 26 зачетных пунктов в 17 матчах. А вот отличились игроки команды 30 результативными ударами.

    Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Фламенго» (1:1). А вот поединок с «Эсперансом» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.

    Причем «Лос-Анджелес» традиционно удачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и опытнейший Оливье Жиру явно скажет свое веское слово.

    «Колорадо Рэпидс»

    Турнирное положение: «Колорадо Рэпидс» пока не преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Колорадо Рэпидс» в 21 матче чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Колорадо Рэпидс» был бит «Спортингом» Канзас-Сити (1:2).

    До того команда расписала паритет с «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0).

    При этом «Колорадо Рэпидс» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Колорадо Рэпидс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 21 поединке МЛС.

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    При этом «Колорадо Рэпидс» победил в семи матчах чемпионата. А вот отставание от топ-7 измеряется лишь дополнительными показателями.

    Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проигрывает она фактически каждый второй свой поединок.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда способна найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо Рэпидс» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Лос-Анджелес» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелеса» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс?

    Матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс состоится 10 июля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Лос-Анджелеса» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Лос-Анджелеса» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

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    Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 10.07.202505:30. Уверенная виктория «Лос-Анджелеса»?
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