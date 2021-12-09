Экс-тренер «Легии»: В матче со «Спартаком» будет народная война

Бывший главный тренер «Легии»поделился ожиданиями от матча противв шестом туре группового этапа Лиги Европы.

В первом матче «Легия» под руководством Михневича выиграла у «Спартака» в Москве со счетом 1:0.

«Польские журналисты не верят в победу "Легии", потому что смотрят в турнирную таблицу, на футбольное поле. Но когда польская команда играет с клубом из России, тем более на своем стадионе, болельщики говорят, что мы должны победить русских. Это принципиальный матч, и все понимают его значимость. Когда в 1995 году "Спартак" со своим звездным составом приезжал в Варшаву, мысли болельщиков "Легии" были такими же — обыграть команду из России.

Но я далек от политики, я спортсмен, и для меня важна только эта тема. У меня много друзей в России, сам я родился в Белоруссии, так что уважаю всех. Одно могу сказать точно — сегодня будет народная война (смеется).

За 90 минут может произойти всякое. На "Легию" не оказывается давление, потому что никто не верит в команду. "Спартак" победил "Наполи", хорошо играл с "Лестером" в гостях, поэтому его и считают фаворитом. Но наши футболисты выйдут на игру мотивированными, они хотят победить.

Я смотрел все матчи красно-белых. Сейчас это другая команда по сравнению с той, что была в сентябре. Мы приезжали в Москву, когда у вашего клуба было много проблем: фанаты требовали от президента уйти, оскорбляли его женщину, а на пресс-конференции на тренера давили журналисты. А разгром от "Зенита" со счетом 1:7? Это можно было назвать концом света для российского клуба. Сегодня я вижу, как футболисты "Спартака" празднуют голы — бегут обниматься к тренеру. Это говорит о том, что у них есть команда, появилась необходимая химия. Складывается ощущение, что "Спартак" сейчас максимально спокоен.

В сентябре я думал так: мы постараемся сыграть вничью со "Спартаком" в Москве и победим его дома, и тогда эти 4 очка выведут нас в Лигу конференций, а "Наполи" и "Лестер" заберут все остальные матчи. Кто же знал, что к последнему туру мы наберем 6 очков, а "Спартак" — 7?», — приводит слова Михневича «Матч ТВ».

Матч «Легия» — «Спартак» пройдет 9 декабря в Варшаве, начало — в 20:45 мск. Прогноз LiveSport.Ru на эту игру можно посмотреть здесь.