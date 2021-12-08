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    Голебевски: У нас в приоритете победа в каждом матче

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    Главный тренер «Легии» Марек Голебевски перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Спартака» прокомментировал предстоящий матч.

    Марек Голебевски
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    Марек Голебевски

    «Мы все знаем нашу ситуацию в чемпионате Польши, — отметил Голебевски. — Матч со "Спартаком" для нас очень важен с разных точек зрения, будем бороться завтра. У нас в приоритете победа в каждом матче — не важно, польский чемпионат или Лига Европы. Нам везде надо побеждать. Кто не сыграет со "Спартаком"? У Младеновича проблемы с коленом, будем смотреть по нему. Возвращаются в игру Лопеш, Юханссон и Кастрати. Завтра мы поменяем стиль игры, сыграем в атакующий футбол против "Спартака". Только так мы можем добиться победы». «В чем отличается "Легия" образца первого матча против "Спартака" от нынешней? Разница в том, что Мехневич ставил 5 защитников, делал акцент на обороне. Сейчас же все иначе, поэтому мы ошибались, набивали шишки и пропускали голы», — сказал тренер «Легии».

    Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7-ю очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней строчке с 6-ю очками.

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