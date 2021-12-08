Конте о вспышке коронавируса в «Тоттенхэме»: Это серьёзная проблема, это страшно

Главный тренер «Тоттенхэма»в преддверии матча группового этапа Лиги конференций срассказал о вспышке коронавируса в команде.

Напомним, что COVID-19 выявлен у восьми футболистов и пяти сотрудников лондонского клуба.

«Проблема в том, что в клубе каждый день появляются люди с коронавирусом. Те, кто вчера сдал отрицательный тест, а сегодня — положительный, находятся в контакте с нами.

Это серьёзная проблема. Сегодня ещё несколько тестов оказались положительными. Кто заразится завтра? Я? Ещё один сотрудник? Я хочу говорить о футболе.

Это всё нехорошо для болельщиков и сотрудников клуба. Все немного напуганы, у всех нас есть семьи. Почему так происходит?

Вчера мы тренировались и получили несколько положительных результатов теста, сегодня аналогичная ситуация. Кто следующий? Неправильно, что мы после всего едем домой к своим семьям.

Игра с "Ренном"? У нас было 11 игроков, готовых принять участие в матче, но к концу сегодняшней тренировки оказалось, что у одного из игроков положительный результат на коронавирус.

Это страшно. Мы все поддерживаем контакт», — приводит слова Конте «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.

Напомним, завтра, 9 декабря, «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Ренном» в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Тоттенхэм» в 5 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Ренн» (11) — на 1-м месте. Соперники команд по группе — «Витесс» (7) и «Мура» (3).