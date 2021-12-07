«Кальяри» — «Торино»: счет 1:1, обзор голов

В концовке 16 тура Серии Арасписали ничью со счетом 1:1.

Автогол Андреа Карбони позволил гостям выйти вперед на 31 минуте. На 53 минуте хозяева сравняли эффективным голом Жоао Педро, который поразил цель ударом через себя.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Торино 1:1 Голы: 0:1 Андреа Карбони (автогол) (31'), 1:1 Жоао Педро (53') Кальяри: Алессио Краньо, Мартин Касерес, Лука Чеппители (Диего Годин, 78'), Андреа Карбони, Рауль Белланова, Наитан Нандес, Рэзван Марин, Альберто Грасси (Гастон Перейро, 78'), Далберт (Габриэле Цаппа, 87'), Жоао Педро, Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 64') Торино: Антонио Санабрия (Симоне Дзадза, 56'), Марко Пьяца, Йосип Брекало (Деннис Прает, 56'), Мергим Войвода, Томмазо Побега (Даньеле Базелли, 46'), Саша Лукич, Ола Эйна (Кристиан Даниэль Ансальди, 87'), Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 66'), Бремер Глейсон, Давид Зима, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Далберт (18'), Томмазо Побега (30'), Саша Лукич (34'), Алессандро Буонджорно (48'), Давид Зима (57'), Мартин Касерес (59')

У «Кальяри» 8 матчей без побед, 10 очков и 18 место. У «Торино» 19 пунктов и 13 позиция.