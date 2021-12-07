Левандовски о словах Месси про «Золотой мяч»: Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
В 2020-м France Football не вручал «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. Левандовски тогда был главным претендентом на награду. По итогам 2021 года приз получил Лионель Месси.
«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова.
Конечно, я не собираюсь проявлять гордость, но, как я уже говорил, выбор победителя — большая процедура, основанная на всем, что делал игрок.
Здорово сидеть так близко и бороться за победу с таким великим игроком, как Месси, а потом еще и слышать заявления о том, что ты заслужил приз больше», — сказал Левандовски в интервью Kanal Sportowy.
Ранее стало известно, что Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год.