Левандовски о словах Месси про «Золотой мяч»: Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока

Нападающий «Баварии»прокомментировал слова форварда «Пари Сен-Жермен», который ранее заявил, что польский футболист должен получить «Золотой мяч» за 2020 год.

В 2020-м France Football не вручал «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. Левандовски тогда был главным претендентом на награду. По итогам 2021 года приз получил Лионель Месси.

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова.

Конечно, я не собираюсь проявлять гордость, но, как я уже говорил, выбор победителя — большая процедура, основанная на всем, что делал игрок.

Здорово сидеть так близко и бороться за победу с таким великим игроком, как Месси, а потом еще и слышать заявления о том, что ты заслужил приз больше», — сказал Левандовски в интервью Kanal Sportowy.

Ранее стало известно, что Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год.