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    Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год

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    Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре допустил, что издание может вручить нападающему «Баварии» Роберту Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Как известно, в 2020-м France Football не вручал «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. Левандовски тогда был главным претендентом на награду.

    По итогам 2021 года приз получил Лионель Месси. Многие оказались не согласны с результатами голосования, по результатам которого Левандовски незначительно уступил аргентинцу.

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    • Месси после этого заявил, что Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» в 2020-м году.

    «Слова Месси красивы и умны. Не нужно принимать поспешных решений. Мы можем подумать об этом, но в то же время мы должны уважать историю "Золотого мяча", построенную на выборе.

    Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы "Золотой мяч" в прошлом году. Мы не можем знать наверняка, потому что голосования не было. Но, честно говоря, у Левандовского были отличные шансы на победу в прошлом году», — приводит слова Ферре Watson.

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