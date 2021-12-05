Тухель: На протяжении уже трех встреч — мы ошибаемся

Главный тренер «Челси»после поражения от «Вест Хэма» (2:3) высказался о большом числе индивидуальных ошибок, допускаемых игроками команды в последнее время.

«Сегодня наша игра ничем не отличалась от показанной против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Мы провели матч на достаточном уровне, чтобы одержать победу, но неожиданно легко для нас пропущенные голы не позволили нам добиться нужного результата. На протяжении уже трех встреч, включая игры против "МЮ" и "Уотфорда" (2:1), мы допускаем серьезные ошибки. На столь высоком уровне рассчитывать на положительный исход в таких случаях сложно. Если мы хотим не пропускать, стремимся доминировать на поле и настроены не допускать контратак соперника, мы не можем позволить себе подобные ошибки. И все же мы сделали это в трех матчах подряд, и это просто слишком много.» — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

Несмотря на потерю очков «Челси» после 15 туров АПЛ остается на вершине таблицы, оторвавшись от «Ливерпуля» на 2 очка, но мерсисайдцы еще не завершили свой матч против «Вулхэмптона».