ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» потерял лидерство в АПЛФундамент «Челси» дал трещину
  • 13:20
    • Норвежцы выиграли лыжную эстафету в Лиллехаммере, сборная России заняла второе место
  • 13:01
    • «Лейпциг» объявил об отставке Марша
  • 12:23
    • Тедеско может возглавить «Лейпциг»
  • 12:10
    • Арустамян: Ваноли погружен в дела «Спартака». Он прилетит в Россию 15 декабря
  • 00:57
    • Гол и пас Йовича помогли «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»
    Все новости спорта

    Тухель: На протяжении уже трех встреч — мы ошибаемся

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Вест Хэм Челси
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Вест Хэма» (2:3) высказался о большом числе индивидуальных ошибок, допускаемых игроками команды в последнее время.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Сегодня наша игра ничем не отличалась от показанной против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Мы провели матч на достаточном уровне, чтобы одержать победу, но неожиданно легко для нас пропущенные голы не позволили нам добиться нужного результата. На протяжении уже трех встреч, включая игры против "МЮ" и "Уотфорда" (2:1), мы допускаем серьезные ошибки. На столь высоком уровне рассчитывать на положительный исход в таких случаях сложно. Если мы хотим не пропускать, стремимся доминировать на поле и настроены не допускать контратак соперника, мы не можем позволить себе подобные ошибки. И все же мы сделали это в трех матчах подряд, и это просто слишком много.» — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

    Несмотря на потерю очков «Челси» после 15 туров АПЛ остается на вершине таблицы, оторвавшись от «Ливерпуля» на 2 очка, но мерсисайдцы еще не завершили свой матч против «Вулхэмптона».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы будут торопиться?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «МЮ» выиграть в первом матче под руководством Рангника?
  • «Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Будет ли результативным южное дерби на арене «Фишт»?
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры