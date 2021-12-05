Огненное дерби на «Фиште». «Краснодар» и «Сочи» выдали лучший матч тура

Ход матча
2’ Прошла передача на свободное пространство, Ильин подхватил мяч, ворвался в штрафную «Сочи» и пробил низом мимо вышедшего на встречу вратаря — чуть левее штанги.
4’ И ещё один момент с участием Ильина — удар с острого угла пришёлся в ближнюю штангу ворот «Сочи».
6’ Прошла диагональная передача на дальний угол вратарской «Краснодара», откуда Маргасов пробил с ходу — выше ворот.
8’ Сперцян протолкнул мяч мимо защитника и прострелил к линии вратарской «Сочи», где Ильин опередил соперника и пробил в касание — выше перекладины.
10’ Ибрагим Цаллагов выстрелил с дальней дистанции, удивив и своих, и чужих, но в створ не попал, отправив мяч рядом с левой штангой ворот «Краснодара».
19’ 1:0 Матео Кассьерра. Прохин с центра поля выполнил классный навес в штрафную «Краснодара», где Кассьерра первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил Сафонова, который оказался в полупозиции. Мяч рикошетом от штанги отправился за линию ворот.
21’ Пенальти! Цаллагов не попал по мячу в штрафной «Сочи», но зацепил ногу Сперцяна. Карасёв сам отправился к монитору ВАР, изучил момент и указал на «точку».
23’ 1:1 Виктор Классон (П). Виктор Классон с 11-метровой отметки здорово пробил в левый от себя угол ворот, без шансов для Адамова.
28’ Адамов ошибся под давлением, отдав передачу в лицевую прямо в ноги Ионову, который аккуратно покатил мяч на Сперцяна, но его удар из центра штрафной «Сочи» получился в Ильина.
42’ Нобоа протащил атаку «Сочи» по центру и пробил с правой — Сафонову пришлось в прыжке лететь за мячом, который мог зайти впритирку со штангой.
44’ Три удара из пределов штрафной нанесли сочинцы в одной атаке. На удар Прохина от угла штрафной и добивание Заики с линии вратарской Сафонов среагировал, а выстрел Бурмистрова с острого угла пришелся рядом со штангой.
53’ 1:2 Виктор Классон. Ионов от правого края штрафной сделал роскошную передачу к радиусу, куда набежал Классон, в касание переправивший мяч в угол ворот «Сочи».
59’ Ионов снова обострял с правого края штрафной, прострелив во вратарскую на Сперцяна, но Эдуард до мяча не добрался, так как Адамов сыграл на перехвате.
68’ Маргасов прострелил во вратарскую «Краснодара» и попал в Чернова, от которого мяч едва не влетел в ворота, пройдя рядом со штангой.
77’ Юрганов слева выполнил блестящую диагональ на дальнюю штангу, где Маргасов выскочил из-за спин защитников и пробил с лёта — рядышком с углом краснодарских ворот.
85’ Ивелин Попов вышел на замену и первым же касанием головой отправил мяч в ворота «Краснодара», но из офсайда.
87’ Удаление! Гжегож Крыховяк исполняет подкат под Жоаозиньо в центре поля, после чего получает прямую красную карточку. Остались гости в меньшинстве.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
90+2’ Прижимается «Краснодар» к своим воротам. «Сочи» настойчиво грузит мяч в чужую штрафную, но результата не достигает.
Полузащитник Виктор Классон признан лучшим игроком матча, в котором он оформил дубль. Один из голов шведский футболист забил с пенальти.
Турнирная таблица
«Краснодар» набрал 28 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет четвертым (28 очков), уступая по разнице мячей.
В 18-м туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко 12 декабря сыграют дома против «Нижнего Новгорода». «Сочи» на следующий день примет «Спартак».
Прямая речь
Виктор Гончаренко, главный тренер «Краснодара»
— Хорошая по качеству игра была. Обе команды были хороши на поле: мы пытались атаковать, «Сочи» пытался атаковать. Мы знаем, что они хорошо умеют начинать матчи. Важно было хорошо начать игру, с чем мы и справились. Одержали волевую победу в кои-то веки. «Сочи» достаточно опасно атакует с флангов, кроссами... Это в принципе и было. Мы знали, как действовать, но было достаточно опасно. Да и у нас контратаки были.
Если взять статистику, обе команды действуют в атакующем ключе. Эта игра открытая, и она нравится болельщикам. Да и таких игр мало, когда две команды бросают перчатку и играют в футбол. Была игра энергозатратной, но перебегать... В нашем понимании такого нет. Переиграть — да. Когда ты знаешь, как держать мяч и как располагаться на поле, то игра будет всегда энергозатратной, особенно для флангов.
Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»
— Хотели доминировать. Только начало матча было скомканным, потому что могли быстро пропустить. В первые минуты не хватало концентрации, но потом взяли себя в руки и забили гол — использовали те зоны, которые давал соперник. Мы создавали, у нас были моменты. Во втором тайме была равная игра. Соперник сыграл классно, наказал нас, но дальше мы доминировали.
Мы подавали, простреливали, но этим передачам не хватало точности. Не в чем упрекнуть ребят, просто не хватило больше забитых голов. Проиграли сами себе? Я бы не сказал, потому что «Краснодар» — это хорошо укомплектованная команда. Однако мы, имея моменты, мало забиваем. В этом заключается причина неудач в последних матчах.