Огненное дерби на «Фиште». «Краснодар» и «Сочи» выдали лучший матч тура

В южном дерби «Краснодар» оказался сильнее «Сочи» — 2:1. Первый тайм порадовал открытым футболом и привёл к обмену забитыми мячами, а после перерыва «быки» отличились ещё раз — Виктор Классон оформил победный дубль.

Ход матча

2’ Прошла передача на свободное пространство, Ильин подхватил мяч, ворвался в штрафную «Сочи» и пробил низом мимо вышедшего на встречу вратаря — чуть левее штанги.

4’ И ещё один момент с участием Ильина — удар с острого угла пришёлся в ближнюю штангу ворот «Сочи».

6’ Прошла диагональная передача на дальний угол вратарской «Краснодара», откуда Маргасов пробил с ходу — выше ворот.

8’ Сперцян протолкнул мяч мимо защитника и прострелил к линии вратарской «Сочи», где Ильин опередил соперника и пробил в касание — выше перекладины.

10’ Ибрагим Цаллагов выстрелил с дальней дистанции, удивив и своих, и чужих, но в створ не попал, отправив мяч рядом с левой штангой ворот «Краснодара».

19’ 1:0 Матео Кассьерра. Прохин с центра поля выполнил классный навес в штрафную «Краснодара», где Кассьерра первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил Сафонова, который оказался в полупозиции. Мяч рикошетом от штанги отправился за линию ворот.

21’ Пенальти! Цаллагов не попал по мячу в штрафной «Сочи», но зацепил ногу Сперцяна. Карасёв сам отправился к монитору ВАР, изучил момент и указал на «точку».

23’ 1:1 Виктор Классон (П). Виктор Классон с 11-метровой отметки здорово пробил в левый от себя угол ворот, без шансов для Адамова.

28’ Адамов ошибся под давлением, отдав передачу в лицевую прямо в ноги Ионову, который аккуратно покатил мяч на Сперцяна, но его удар из центра штрафной «Сочи» получился в Ильина.

42’ Нобоа протащил атаку «Сочи» по центру и пробил с правой — Сафонову пришлось в прыжке лететь за мячом, который мог зайти впритирку со штангой.

44’ Три удара из пределов штрафной нанесли сочинцы в одной атаке. На удар Прохина от угла штрафной и добивание Заики с линии вратарской Сафонов среагировал, а выстрел Бурмистрова с острого угла пришелся рядом со штангой.

53’ 1:2 Виктор Классон. Ионов от правого края штрафной сделал роскошную передачу к радиусу, куда набежал Классон, в касание переправивший мяч в угол ворот «Сочи».

59’ Ионов снова обострял с правого края штрафной, прострелив во вратарскую на Сперцяна, но Эдуард до мяча не добрался, так как Адамов сыграл на перехвате.

68’ Маргасов прострелил во вратарскую «Краснодара» и попал в Чернова, от которого мяч едва не влетел в ворота, пройдя рядом со штангой.

77’ Юрганов слева выполнил блестящую диагональ на дальнюю штангу, где Маргасов выскочил из-за спин защитников и пробил с лёта — рядышком с углом краснодарских ворот.

85’ Ивелин Попов вышел на замену и первым же касанием головой отправил мяч в ворота «Краснодара», но из офсайда.

87’ Удаление! Гжегож Крыховяк исполняет подкат под Жоаозиньо в центре поля, после чего получает прямую красную карточку. Остались гости в меньшинстве.

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90+2’ Прижимается «Краснодар» к своим воротам. «Сочи» настойчиво грузит мяч в чужую штрафную, но результата не достигает.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Краснодар 1:2 Голы: 1:0 Матео Кассьерра (19'), 1:1 Виктор Классон (пенальти) (23'), 1:2 Виктор Классон (52'), 1:0 Матео Кассьерра (19'), 1:1 Виктор Классон (пенальти) (23'), 1:2 Виктор Классон (52') Сочи: Денис Адамов, Данила Прохин, Rodrigao, Игорь Юрганов, Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика (Жоаозиньо, 68'), Никита Бурмистров (Викторьен Ангбан, 74'), Артур Юсупов (Maksim Barsov, 74'), Матео Кассьерра (Ивелин Попов, 84') Краснодар: Владимир Ильин (Тонни Триндаде Вильена, 74'), Алексей Ионов (Урош Спаич, 89'), Эдуард Сперцян (Bogdan Reykhmen, 90'), Виктор Классон, Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Кристиан Рамирес (Евгений Чернов, 60'), Егор Сорокин, Кайо, Сергей Петров, Матвей Сафонов Предупреждения: Кристиан Рамирес (26'), Данила Прохин (33'), Александр Черников (73'), Тонни Триндаде Вильена (79'), Кристиан Рамирес (26'), Данила Прохин (33'), (33'), Александр Черников (73'), Тонни Триндаде Вильена (79') Удаления: Гжегож Крыховяк (87'), Гжегож Крыховяк (87')

Полузащитник Виктор Классон признан лучшим игроком матча, в котором он оформил дубль. Один из голов шведский футболист забил с пенальти.

Турнирная таблица

«Краснодар» набрал 28 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет четвертым (28 очков), уступая по разнице мячей.

Календарь и таблица РПЛ

В 18-м туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко 12 декабря сыграют дома против «Нижнего Новгорода». «Сочи» на следующий день примет «Спартак».

Прямая речь

Виктор Гончаренко, главный тренер «Краснодара»

— Хорошая по качеству игра была. Обе команды были хороши на поле: мы пытались атаковать, «Сочи» пытался атаковать. Мы знаем, что они хорошо умеют начинать матчи. Важно было хорошо начать игру, с чем мы и справились. Одержали волевую победу в кои-то веки. «Сочи» достаточно опасно атакует с флангов, кроссами... Это в принципе и было. Мы знали, как действовать, но было достаточно опасно. Да и у нас контратаки были.

Если взять статистику, обе команды действуют в атакующем ключе. Эта игра открытая, и она нравится болельщикам. Да и таких игр мало, когда две команды бросают перчатку и играют в футбол. Была игра энергозатратной, но перебегать... В нашем понимании такого нет. Переиграть — да. Когда ты знаешь, как держать мяч и как располагаться на поле, то игра будет всегда энергозатратной, особенно для флангов.

Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»

— Хотели доминировать. Только начало матча было скомканным, потому что могли быстро пропустить. В первые минуты не хватало концентрации, но потом взяли себя в руки и забили гол — использовали те зоны, которые давал соперник. Мы создавали, у нас были моменты. Во втором тайме была равная игра. Соперник сыграл классно, наказал нас, но дальше мы доминировали.

Все футбольные трансферы

Мы подавали, простреливали, но этим передачам не хватало точности. Не в чем упрекнуть ребят, просто не хватило больше забитых голов. Проиграли сами себе? Я бы не сказал, потому что «Краснодар» — это хорошо укомплектованная команда. Однако мы, имея моменты, мало забиваем. В этом заключается причина неудач в последних матчах.