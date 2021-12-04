Месси: Никогда не хотел быть лучшим в истории. Меня это не интересует

Нападающий «Пари Сен-Жермен»заявил, что никогда не хотел быть лучшим игроком в истории футбола.

Месси в конце ноября стал обладателем седьмого «Золотого мяча», обогнав в голосовании нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Я никогда не говорил, что являюсь лучшим футболистом в истории. Я даже не пытался подобраться к этой мысли. Меня называют одним из лучших в истории, и этого уже более чем достаточно. Ведь я даже представить такого себе не мог.

Это меня не интересует, я никогда не хотел быть лучшим в истории. Без разницы, считают тебя лучшим или нет. И я никогда не хотел им быть.

Мне никогда не нравилось быть для кого-то кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я мечтал стать профессиональным игроком, затем я боролся, чтобы прогрессировать и добиваться новых целей с каждым годом.

В таких моментах есть немного удачи. Я верю, что бог решил сделать так, чтобы все это пришло ко мне», — сказал Месси в интервью France Football.

Ранее сообщалось, что Левандовски могут вручить «Золотой мяч» за 2020 год.