«Барселона» сыграет на своем поле против «Райо Вальекано» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. «Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: команда из столицы Каталонии практически обеспечила себе второе место по итогам сезона.

В настоящий момент каталонцы имеют в своем активе 79 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Блаугранас» на четыре балла опережают третью «Жирону».

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Каталонский коллектив смог 74 раза поразить ворота соперник и 43 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Барселоны переиграла «Альмерию» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0), а до этого уступила «Жироне» (2:4).

Перед этим же коллектив из одноименного города одолела «Валенсию» (4:2), но проиграла «Реалу» (2:3).

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Также «сине-гранатовые» не так давно вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» (3:2, 1:4).

Не сыграют: не смогут принять участие в этом матче травмированные Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Гави и Френки де Йонг.

Состояние команды: этот сезон «Барселона» провела не очень хорошо и завершила без трофеев.

Подопечные Хави не смогли навязать борьбу «Реалу» за чемпионский титул, а также вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

«Барселона» уговорила Хави остаться на следующий сезон, но задачей команды теперь точно будет победа во всех возможных турнирах.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: команда из Мадрида уже обеспечила себе сохранение прописки в элите и ни за что особо не борется.

В настоящий момент мадридцы располагаются на 15-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 38 очков.

Мадридский коллектив смог 29 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив из столицы Испании переиграл «Гранаду» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Перед этим же столичная команда уступила «Альмерии» (0:1) и «Вильярреалу» (0:3).

Также «пчелы» туром ранее одолели «Осасуну» (2:1).

Не сыграют: по причине повреждения не сможет выйти на поле Диего Мендес. Также дисквалифицирован Оскар Трехо.

Состояние команды: сейчас «Райо Вальекано» уже не находится в опасной зоне и точно не вылетит.

Подопечные Иньиго Переса выполнили главную задачу на сезон и остались в Примере, хотя в целом сезон для команды нельзя назвать удачным.

Думается, что в следующем сезоне «Райо Вальекано» ждет небольшая перестройка с целью улучшения результатов и игры.

Статистика для ставок

«Барселона» проиграла только 1 из последних 9 домашних матчей во всех турнирах

«Райо Вальекано» не может выиграть на протяжении 9 матчей на выезде

«Барселона» не может выиграть у «Райо Вальекано» на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.10, а победа «Райо Вальекано» — в 11.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.47, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.65.

Прогноз: «Барселона» намного сильнее своего соперника, должна уверенно побеждать и обеспечивать себе итоговое второе место в Примере.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1,5 за 1.70.

Прогноз: «Райо Вальекано» в последних матчах забивает крайне мало и думается, что не сможет поразить ворота соперника и в этой игре.

Ставка: «Райо Вальекано» не забьют за 1.92.