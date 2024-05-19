Барселона
Райо Вальекано
«Барселона»
Турнирное положение: команда из столицы Каталонии практически обеспечила себе второе место по итогам сезона.
В настоящий момент каталонцы имеют в своем активе 79 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Блаугранас» на четыре балла опережают третью «Жирону».
Барселона — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Каталонский коллектив смог 74 раза поразить ворота соперник и 43 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Барселоны переиграла «Альмерию» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0), а до этого уступила «Жироне» (2:4).
Перед этим же коллектив из одноименного города одолела «Валенсию» (4:2), но проиграла «Реалу» (2:3).
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Также «сине-гранатовые» не так давно вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» (3:2, 1:4).
Не сыграют: не смогут принять участие в этом матче травмированные Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Гави и Френки де Йонг.
Состояние команды: этот сезон «Барселона» провела не очень хорошо и завершила без трофеев.
Подопечные Хави не смогли навязать борьбу «Реалу» за чемпионский титул, а также вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов.
«Барселона» уговорила Хави остаться на следующий сезон, но задачей команды теперь точно будет победа во всех возможных турнирах.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: команда из Мадрида уже обеспечила себе сохранение прописки в элите и ни за что особо не борется.
В настоящий момент мадридцы располагаются на 15-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 38 очков.
Мадридский коллектив смог 29 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре коллектив из столицы Испании переиграл «Гранаду» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).
Перед этим же столичная команда уступила «Альмерии» (0:1) и «Вильярреалу» (0:3).
Также «пчелы» туром ранее одолели «Осасуну» (2:1).
Не сыграют: по причине повреждения не сможет выйти на поле Диего Мендес. Также дисквалифицирован Оскар Трехо.
Состояние команды: сейчас «Райо Вальекано» уже не находится в опасной зоне и точно не вылетит.
Подопечные Иньиго Переса выполнили главную задачу на сезон и остались в Примере, хотя в целом сезон для команды нельзя назвать удачным.
Думается, что в следующем сезоне «Райо Вальекано» ждет небольшая перестройка с целью улучшения результатов и игры.
Статистика для ставок
- «Барселона» проиграла только 1 из последних 9 домашних матчей во всех турнирах
- «Райо Вальекано» не может выиграть на протяжении 9 матчей на выезде
- «Барселона» не может выиграть у «Райо Вальекано» на протяжении 5 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.10, а победа «Райо Вальекано» — в 11.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.47, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.65.
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Прогноз: «Барселона» намного сильнее своего соперника, должна уверенно побеждать и обеспечивать себе итоговое второе место в Примере.
Ставка: победа «Барселоны» с форой-1,5 за 1.70.
Прогноз: «Райо Вальекано» в последних матчах забивает крайне мало и думается, что не сможет поразить ворота соперника и в этой игре.
Ставка: «Райо Вальекано» не забьют за 1.92.