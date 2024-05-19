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    «Барселона» разберется с «Райо Вальекано»?!

    «Барселона» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 1.70) и прогноз на чемпионат Испании по футболу 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Райо Вальекано»
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    Фермин Лопес («Барселона»)
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Райо Вальекано» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. «Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Мая 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 20:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: команда из столицы Каталонии практически обеспечила себе второе место по итогам сезона.

    В настоящий момент каталонцы имеют в своем активе 79 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Блаугранас» на четыре балла опережают третью «Жирону».

    Барселона — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

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    Каталонский коллектив смог 74 раза поразить ворота соперник и 43 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Барселоны переиграла «Альмерию» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0), а до этого уступила «Жироне» (2:4).

    Перед этим же коллектив из одноименного города одолела «Валенсию» (4:2), но проиграла «Реалу» (2:3).

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    Также «сине-гранатовые» не так давно вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «ПСЖ» (3:2, 1:4).

    Не сыграют: не смогут принять участие в этом матче травмированные Рональд Араухо, Алехандро Бальде, Гави и Френки де Йонг.

    Состояние команды: этот сезон «Барселона» провела не очень хорошо и завершила без трофеев.

    Подопечные Хави не смогли навязать борьбу «Реалу» за чемпионский титул, а также вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

    «Барселона» уговорила Хави остаться на следующий сезон, но задачей команды теперь точно будет победа во всех возможных турнирах.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: команда из Мадрида уже обеспечила себе сохранение прописки в элите и ни за что особо не борется.

    В настоящий момент мадридцы располагаются на 15-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 38 очков.

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    • Мадридский коллектив смог 29 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре коллектив из столицы Испании переиграл «Гранаду» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

    Перед этим же столичная команда уступила «Альмерии» (0:1) и «Вильярреалу» (0:3).

    Также «пчелы» туром ранее одолели «Осасуну» (2:1).

    Не сыграют: по причине повреждения не сможет выйти на поле Диего Мендес. Также дисквалифицирован Оскар Трехо.

    Состояние команды: сейчас «Райо Вальекано» уже не находится в опасной зоне и точно не вылетит.

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    Подопечные Иньиго Переса выполнили главную задачу на сезон и остались в Примере, хотя в целом сезон для команды нельзя назвать удачным.

    Думается, что в следующем сезоне «Райо Вальекано» ждет небольшая перестройка с целью улучшения результатов и игры.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» проиграла только 1 из последних 9 домашних матчей во всех турнирах

    • «Райо Вальекано» не может выиграть на протяжении 9 матчей на выезде

    • «Барселона» не может выиграть у «Райо Вальекано» на протяжении 5 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.10, а победа «Райо Вальекано» — в 11.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.47, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.65.

    Прогноз: «Барселона» намного сильнее своего соперника, должна уверенно побеждать и обеспечивать себе итоговое второе место в Примере.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой-1,5 за 1.70.

    Прогноз: «Райо Вальекано» в последних матчах забивает крайне мало и думается, что не сможет поразить ворота соперника и в этой игре.

    Ставка: «Райо Вальекано» не забьют за 1.92.

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    «Барселона» — «Райо Вальекано». «Барселона» сыграет на своем поле против «Райо Вальекано» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.70.
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