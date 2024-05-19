«Мец» на своем поле примет «ПСЖ» в заключительном 34-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 19 мая и начнется в 22:00 по мск. «Мец» — «ПСЖ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мец»

Турнирное положение: За тур до финиша французского первенства дружина Ласло Белени с 29 очками идет в зоне стыков, опережая на три очка прямой вылет и на столько же отстает от безопасной строки.

«Мец» за всю дистанцию отпраздновал только восемь викторий, пять встреч еще свел вничью и потерпел 20 фиаско, разница мячей составляет 35:56.

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Последние матчи: «Мессинцы» проиграли свои три последние игры, поочередно уступив на своем поле 1:2 «Лиллю» и 2:3 «Ренну», а также на выезде «Страсбуру» 1:2 в прошлом туре. Перед этим же они выиграли две игры кряду, пропустив за это время лишь гол.

Не сыграют: Йоэль Асоро и Максим Колин пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: За минувшие восемь встреч чемпионата Франции «Мец» проиграл в шести из них и добился двух викторий.

Однако за весь этот отрезок времени «темно-бордовые» неизменно отличались в каждом проведенном поединке. К этому же матчу, как упоминалось выше, «Мец» подходит с 3-матчевой проигрышной серией.

«ПСЖ»

Турнирное положение: Парижский коллектив еще задолго до финиша первенства оформил очередные золотые медали ,которые стали для него 12 в истории.

«ПСЖ» в текущем первенстве выиграл 21 матч из 33 проведенных, десять раз сыграл вничью и дважды уступал, забил 79 мячей при 33 пропущенных.

Последние матчи: Свой последний проведенный поединок парижане смогли выиграть, одолев в гостях со счетом 2:1 «Ниццу». Перед этим же они проиграли три матча подряд, в том числе дважды по 0:1 в полуфинале Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии».

Не сыграют: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Преснел Кимпембе, Рико и Лукас Эрнандес пропустят этот поединок.

Состояние команды: После завоевания чемпионства «сине-красные» в чемпионате выступают без особого интереса и допустили уже ряд осечек, сыграв дома вничью со скромны «Гавром» 3:3 и проиграв в родных стенах не менее скромной «Тулузе» 1:3.

И также «ПСЖ» не отличается надежностью в обороне в заключительном отрезке, пропуская в каждом из десяти предыдущих играх во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Мец» дома проиграл три из четырех минувших игр при одной виктории

«ПСЖ» в гостях в рамках чемпионата выиграл семь из восьми предыдущих встреч и раз сыграл вничью

«ПСЖ» выиграл у «Меца» в шести последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.66, победа «Меца» — 5.02, ничья — 4.71.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.83 соответственно.

Прогноз: В первую очередь здесь ставим на обмен голами и верховой исход, ведь «Мец» будет настроен здесь брать максимум баллов, а «ПСЖ» не отличается надежностью в обороне, пропуская в финишном отрезке в каждой игре.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.78.

Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить с Х на хозяев, так как чемпион свой заключительный матч сезона наверняка проведет составом очень далеким от основы, что и даст шанс «Мецу».

Ставка: 1Х за 2.40.