20 мая в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. «Пари НН» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: после 28 матчей «Пари НН» располагается в таблице РПЛ с 29 очками на 14-м месте, это зона стыковых матчей.

Последние матчи: в предыдущей игре нижегородцы потерпели разгромное поражение от «Сочи» со счетом 1:6. В тот вечер у команды ничего не получалось, тогда как у соперника залетело практически все. Единственный мяч в «Пари НН» на счету Зе Турбо.

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До этого команда Саши Илича сыграла дома вничью со «Спартаком» (0:0), это был его дебют во главе клуба.

Не сыграют: травмированы Александров, Марадишвили, Майга, Жигулев, первые трое игроки основы.

Состояние команды: во второй части чемпионата «Пари НН» провалился, клуб из середняка превратился в одного из аутсайдеров. Не помогла мощная селекция зимой, она скорее внесла разлад в слаженный коллектив, да и Сергей Юран немного промахнулся с подготовкой.

ЦСКА

Турнирное положение: сейчас ЦСКА располагается в таблице РПЛ на шестом месте с 42 очками, это не совсем тот результат, на который рассчитывало руководство «армейцев».

Все прогнозы на РПЛ

Последние матчи: в предыдущем туре команда Владимира Федотова неожиданно победила «Зенит» со счетом 1:0. Преимуществом владел соперник, но отлично выглядел на последнем рубеже молодой вратарь Тороп. ЦСКА использовал чуть ли не единственный свой момент, когда был заработан и реализован Чаловым пенальти.

Ранее была ничья на своем поле с «Рубином» (2:2) и поражение в гостях от «Балтики» (1:3).

Не сыграют: Гайич, Мойзес, Мухин, Тороп, Ушаков — травмированы.

Состояние команды: команда проводит очень неровный сезон, часто теряя очки фактически на ровном месте и на последних минутах. Главной проблемой ЦСКА остается очень слабая игра в обороне, хотя и она иногда становится монолитом, как в матче с «Зенитом».

Статистика для ставок

В первом круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2

В прошлом сезоне «Пари НН» выиграл в гостях 1:0, а на своем поле сыграл вничью 2:2

«Пари НН» идет серией без побед в 8 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,30, а на ЦСКА — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.

Прогноз: матч имеет важнейшее значение для хозяев, после позорного поражения в прошлом туре Саша Илич в первую очередь уделит внимание обороне и, скорее всего, перетасует состав. ЦСКА будет уставшим после двух матчей против «Зенита» в РПЛ и Кубке России.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,71.

Прогноз: более рисковым вариантом является успех хозяев, они более мотивированы ЦСКА, и победа фактически позволит избежать им прямого вылета в Первую лигу.

Ставка: победа «Пари НН» за 3,30.