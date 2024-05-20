ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Краснодар»Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу Николай Наумов«"Зенит" превратился в клуб, который портит наш футбол». Николай Наумов — о деградации игроков Семака, финише сезона РПЛ и системе «Локо» Валерий НичушкинОтстранение Валерия Ничушкина создает сложную дилемму для «Колорадо»
  • 02:46
    • Усик победил Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом
  • 00:00
    • «Милан» уступил «Торино»
  • 23:40
    • Чехия уверенно победила Великобританию и вышла на первое место в группе
    Все новости спорта

    «Пари НН» будет грызть траву

    «Пари НН» — ЦСКА. Ставка (к. 1.71) и прогноз на чемпионат России 20 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на ЦСКА Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Гоцук — столп обороны нижегородцев
    20 мая в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. «Пари НН» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Мая 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 20:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: после 28 матчей «Пари НН» располагается в таблице РПЛ с 29 очками на 14-м месте, это зона стыковых матчей.

    Последние матчи: в предыдущей игре нижегородцы потерпели разгромное поражение от «Сочи» со счетом 1:6. В тот вечер у команды ничего не получалось, тогда как у соперника залетело практически все. Единственный мяч в «Пари НН» на счету Зе Турбо.

    Пари НН — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.203.452.30Бонус$9500
    •

    До этого команда Саши Илича сыграла дома вничью со «Спартаком» (0:0), это был его дебют во главе клуба.

  • Сербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»
  • Представляем нового главного тренера красно-белых
  • 17/05/2024

    • Не сыграют: травмированы Александров, Марадишвили, Майга, Жигулев, первые трое игроки основы.

    Состояние команды: во второй части чемпионата «Пари НН» провалился, клуб из середняка превратился в одного из аутсайдеров. Не помогла мощная селекция зимой, она скорее внесла разлад в слаженный коллектив, да и Сергей Юран немного промахнулся с подготовкой.

    ЦСКА

    Турнирное положение: сейчас ЦСКА располагается в таблице РПЛ на шестом месте с 42 очками, это не совсем тот результат, на который рассчитывало руководство «армейцев».

    Все прогнозы на РПЛ

    Последние матчи: в предыдущем туре команда Владимира Федотова неожиданно победила «Зенит» со счетом 1:0. Преимуществом владел соперник, но отлично выглядел на последнем рубеже молодой вратарь Тороп. ЦСКА использовал чуть ли не единственный свой момент, когда был заработан и реализован Чаловым пенальти.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ранее была ничья на своем поле с «Рубином» (2:2) и поражение в гостях от «Балтики» (1:3).

    Не сыграют: Гайич, Мойзес, Мухин, Тороп, Ушаков — травмированы.

    Состояние команды: команда проводит очень неровный сезон, часто теряя очки фактически на ровном месте и на последних минутах. Главной проблемой ЦСКА остается очень слабая игра в обороне, хотя и она иногда становится монолитом, как в матче с «Зенитом».

    Статистика для ставок

    • В первом круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2

    • В прошлом сезоне «Пари НН» выиграл в гостях 1:0, а на своем поле сыграл вничью 2:2

    • «Пари НН» идет серией без побед в 8 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,30, а на ЦСКА — 2,30, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.

    Прогноз: матч имеет важнейшее значение для хозяев, после позорного поражения в прошлом туре Саша Илич в первую очередь уделит внимание обороне и, скорее всего, перетасует состав. ЦСКА будет уставшим после двух матчей против «Зенита» в РПЛ и Кубке России.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,71.

    Прогноз: более рисковым вариантом является успех хозяев, они более мотивированы ЦСКА, и победа фактически позволит избежать им прямого вылета в Первую лигу.

    Ставка: победа «Пари НН» за 3,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Урал — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фернандес — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинина — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сассуоло — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Удинезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Монца — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч США — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.65
  • Прогноз на матч Норвегия — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — ЦСКА. 20 мая в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА с коэффициентом 1.71.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры