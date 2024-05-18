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    Чехия уверенно победила Великобританию и вышла на первое место в группе

    Чехия — Великобритания: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Великобритании Сборная Чехии
    В матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею сборная Чехии победила команду Великобритании со счетом 4:1.

    Сборная Чехии
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    Сборная Чехии

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лукаш Седлак (дважды), Якуб Крейчик и Ондржей Каше. За британцев отличился Эван Мози.

    Чемпионат мира. Группа A
    Чехия — Великобритания — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Седлак — 2 (Червенка, Крейчик), 2:18 — 1:0. Крейчик — 1 (Гудас, Червенка), 4:46 — 2:0. Седлак — 3 (Червенка, Каше), 20:36 — 3:0. Мози — 1 (бол., Керк, О`Коннор), 22:17 — 3:1. Каше — 2 (бол., Седлак, Червенка), 32:15 — 4:1Вратари: Достал — БаунсШтраф: 10 — 4Броски: 45 (20+13+12) — 15 (7+6+2)

    Чехия поднялась на первое место в турнирной таблице группы А с 15 очками. Великобритания без зачетных баллов располагается на последней позиции.

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