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    Усик победил Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    В ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    К данному противостоянию бойцы подходили без единого поражения в карьере. Их поединок продлился всю дистанцию. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.

    Встреча завершилась раздельным решением судей в пользу Александра. Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в 21-м веке.

    Последний, кому принадлежали все пояса, был Леннокс Льюис, он объединил титулы в 1999 году. Напомним, что для Усика это 22-я победа на профессиональном ринге, а Фьюри потерпел первое поражение.

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