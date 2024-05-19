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    Сможет ли «Зенит» переиграть «Ахмат» в Грозном?

    «Ахмат» — «Зенит». Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат России по футболу 19 мая 2024 года

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    Сергей Семак (главный тренер «Зенита»)
    «Ахмат» сыграет на своем поле против «Зенита» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 мая, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: команда из Грозного уже обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон и особо ни за что не борется.

    В настоящий момент грозненцы имеют в своем активе 35 очков и находятся на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Ахмат — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    Грозненский коллектив смог забить 32 мяча в ворота соперников, а в свои пропустил 38.

    Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы переиграли «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (1:0), «Пари НН» (5:1), «Сочи» (1:0) и ЦСКА (2:1).

    До этого же «Ахмат» уступил «Балтике» (1:7), «Локомотиву» (0:2) и «Рубину» (1:2).

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    Также «зелено-белые» успели вылететь из Кубка России, проиграв на своем поле «Оренбургу» (0:1).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Амин Талал и Заим Диванович.

    Состояние команды: совсем недавно у «Ахмата» сменился тренер. На смену Мирославу Ромащенко пришел Магомед Адиев и после этого грозненцы стали побеждать и обезопасили себя от вылета.

    Сейчас уже можно говорить, что «Ахмат» просто доигрывает сезон и готовится к следующему, в котором уже попытается побороться за более высокие позиции.

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга поставила себя в очень сложное положение и может впервые за шесть лет остаться без чемпионского титула.

    За два тура до конца питерцы имеют в своем активе 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» на два балла отстают от лидирующего «Динамо».

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    • Питерский коллектив смог 45 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда с берегов Невы проиграла ЦСКА (0:1), а до этого сыграла вничью с «Факелом» (1:1).

    Перед этим же «Зенит» уступил «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:2), но победил «Оренбург» (1:0).

    Среди недели подопечные Сергея Семака смогли пробиться в суперфинал Кубка России, одолев по пенальти ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 по пенальти). В главном матче питерцы сыграют против «Балтики».

    Не сыграют: по причине повреждения участие в игре не примет Марио Фернандес.

    Состояние команды: «Зенит» сейчас находится в кризисе, хотя в клубе это и отрицают.

    Команда, которая становилась пять сезонов подряд чемпионом, растеряла свое преимущество и претендует на то, чтобы остаться без золотых медалях. Теперь все зависит не только от питерцев.

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    «Зенит» в последних играх не может не только выиграть, но и забивает с большим трудом.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» выиграл 5 последних матчей подряд

    • «Зенит» не может выиграть 6 последних матчей подряд во всех турнирах

    • В первом круге «Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ахмата» — в 7.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются одинаково — в 1.90.

    Прогноз: «Зениту» очень нужна победа после серии неудачных матчей, иначе они могут забыть о чемпионском титуле. Думается, что питерцы должны собраться и взять три очка в этой игре.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 1.78.

    Прогноз: «Ахмат» в последнее время постоянно забивают, поэтому практически наверняка сможет это сделать и в этой игре. А в голе «Зенита» сомнений практически нет.

    Ставка: обе забьют за 2.02.

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    «Ахмат» — «Зенит». «Ахмат» сыграет на своем поле против «Зенита» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 мая, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» с коэффициентом 1.78.
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